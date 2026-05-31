Phóng viên 'đầu hàng' với câu nói thâm thuý của Ancelotti

HLV Carlo Ancelotti gây sốt khi dùng một câu nói nổi tiếng trên mạng xã hội để trả lời về chấn thương của Neymar.

HLV Ancelotti đáp trả phóng viên nhẹ nhàng mà thâm thuý.

Carlo Ancelotti vốn nổi tiếng với sự điềm tĩnh và khéo léo trước truyền thông. Tuy nhiên, trong buổi họp báo mới nhất của tuyển Brazil, nhà cầm quân người Italy khiến cả khán phòng bật cười khi được hỏi về trường hợp của Neymar.

Một phóng viên đặt câu hỏi liệu ông có triệu tập Neymar nếu biết trước mức độ nghiêm trọng của chấn thương hay không. Thay vì trả lời trực diện, Ancelotti nói: "Nếu bà tôi có bánh xe thì bà đã là một chiếc ô tô".

Câu nói ngắn gọn nhưng nhanh chóng trở thành chủ đề được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Trong văn hóa Tây Ban Nha và Italy, đây là cách đáp hài hước nhằm bác bỏ những giả định không có thật.

Ý nghĩa của nó khá đơn giản: điều quan trọng là thực tế đã xảy ra, còn những giả thiết kiểu "nếu như" không thay đổi được hiện tại. Đó cũng là cách Ancelotti khép lại những tranh luận xung quanh quyết định triệu tập Neymar.

Tiền đạo của Santos vừa được xác nhận dính chấn thương cơ độ 2 ở bắp chân phải. Theo bác sĩ Rodrigo Lasmar của tuyển Brazil, thời gian hồi phục dự kiến từ hai đến ba tuần.

Điều đó đồng nghĩa Neymar chắc chắn vắng mặt trong hai trận giao hữu gặp Panama và Ai Cập trước thềm World Cup.

Trong kịch bản lạc quan nhất, Neymar chỉ có thể trở lại tập luyện bình thường từ ngày 11/6, tức hai ngày trước khi Brazil ra quân tại World Cup 2026.

Sự thận trọng của Ancelotti là điều dễ hiểu. Neymar vẫn là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của Selecao, nhưng chấn thương đang khiến mọi kế hoạch trở nên khó đoán.

Bởi vậy, thay vì sa vào những giả thiết, chiến lược gia người Italy chọn cách tập trung vào thực tế. Và bằng một câu nói tưởng như đùa vui, ông cũng gửi đi thông điệp rõ ràng: tương lai của Neymar tại World Cup sẽ được quyết định bởi tình trạng sức khỏe, chứ không phải những câu hỏi "nếu như".

