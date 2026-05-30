Casemiro nổi cáu vì bị hỏi nhiều về Neymar

Casemiro tỏ ra ngán ngẩm khi truyền thông liên tục xoáy vào Neymar, đồng thời khẳng định ngôi sao này chỉ là một phần trong tập thể tuyển Brazil dự World Cup 2026.

Trước thềm chiến dịch World Cup 2026, Neymar tiếp tục là tâm điểm của truyền thông Brazil. Tuy nhiên, điều đó dường như khiến Casemiro cảm thấy không còn thoải mái. Trong buổi trả lời phỏng vấn với The Touchline, cựu tiền vệ Real Madrid tỏ rõ sự ngán ngẩm khi liên tục nhận những câu hỏi liên quan đến người đồng đội nổi tiếng. Casemiro thẳng thắn chia sẻ rằng mỗi lần xuất hiện trước báo giới, chủ đề quen thuộc vẫn chỉ xoay quanh Neymar.

“Lại một lần nữa, chúng ta đến đây và mọi thứ được nhắc đến chỉ là Neymar, Neymar, Neymar”, Casemiro nói.

Dù vậy, tiền vệ giàu kinh nghiệm của đội tuyển quốc gia Brazil không hề phủ nhận tầm quan trọng của ngôi sao sinh năm 1992. Anh khẳng định Neymar vẫn là một trong những cầu thủ có ảnh hưởng lớn nhất trong đội hình hiện tại.

“Tôi nghĩ Neymar cũng là một cầu thủ như những người khác trong đội. Cậu ấy là một cầu thủ quan trọng, nhưng cũng chỉ là một trong 26 cầu thủ của đội tuyển”, Casemiro nhấn mạnh.

Phát biểu của Casemiro được đưa ra trong bối cảnh Neymar đang nhận sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ và truyền thông khi quá trình hồi phục thể trạng hướng tới World Cup 2026 của anh vẫn được theo dõi sát sao.

Trong nhiều năm qua, Neymar luôn là gương mặt đại diện tiêu biểu của bóng đá Brazil. Mỗi thông tin liên quan đến tiền đạo này, từ phong độ, chấn thương cho tới tương lai, sự nghiệp, đều nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên các mặt báo.

Tuy nhiên, chia sẻ của Casemiro cho thấy tuyển Brazil không muốn mọi sự chú ý chỉ tập trung vào một cá nhân. Với dàn cầu thủ chất lượng trải đều ở cả ba tuyến, đội bóng của HLV Carlo Ancelotti đang hướng tới World Cup 2026 với mục tiêu xây dựng một tập thể cân bằng thay vì phụ thuộc vào bất kỳ ngôi sao nào.

