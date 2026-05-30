Tiền thưởng khổng lồ cho nhà vô địch Champions League

Theo cơ chế phân chia tiền thưởng của UEFA, đội vô địch Champions League sẽ nhận 25 triệu euro, trong khi á quân được thưởng 18,5 triệu euro.

PSG và Arsenal trước cơ hội kiếm bộn tiền.

Trước trận chung kết, Arsenal đã bỏ túi 73,8 triệu euro tiền thưởng từ UEFA, chưa bao gồm doanh thu từ bán vé, bản quyền truyền hình và các khoản thu khác. Nếu đăng quang, đây sẽ là nguồn doanh thu khổng lồ đối với đội bóng thành London, đồng thời là phần thưởng xứng đáng cho mùa giải thăng hoa dưới sự dẫn dắt của HLV Mikel Arteta.

Trong khi đó, PSG cũng không hề kém cạnh. Nhà đương kim vô địch đã thu về 67,8 triệu euro trước khi bước vào trận đấu cuối cùng tại Budapest (Hungary).

Theo L'Equipe, nhằm tạo thêm động lực cho các cầu thủ, ban lãnh đạo PSG đã treo thưởng 1 triệu euro cho mỗi thành viên đội một nếu đội bóng bảo vệ thành công chức vô địch. Đây được cho là đề xuất từ nhóm thủ lĩnh gồm Marquinhos, Ousmane Dembele, Achraf Hakimi và Vitinha kể từ mùa giải trước.

Ở Champions League mùa 2024/25, nhà vô địch PSG đã nhận tổng cộng 83,12 triệu euro tiền thưởng. Con số này bao gồm khoản phân bổ cố định dành cho các đội tham dự vòng bảng, tiền thưởng dựa trên thành tích thi đấu và khoản thưởng đặc biệt dành cho nhà vô địch.

Với quy mô tiền thưởng ngày càng gia tăng, Champions League tiếp tục khẳng định vị thế giải đấu bóng đá cấp câu lạc bộ danh giá nhất thế giới. Không chỉ mang đến những màn so tài đỉnh cao về chuyên môn, sân chơi này còn tạo nguồn doanh thu khổng lồ, góp phần nâng cao sức mạnh tài chính cho các đội bóng hàng đầu châu Âu.

