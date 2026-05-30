Kỷ lục 9,5 tỷ USD gọi tên Real Madrid

Với giá trị 9,5 tỷ USD, Real Madrid chính thức soán ngôi mọi đối thủ để trở thành đế chế thể thao giàu nhất lịch sử nhân loại.
Real Madrid là câu lạc bộ giá trị nhất hành tinh
Real Madrid một lần nữa khẳng định vị thế "độc cô cầu bại" trên bản đồ bóng đá thế giới. Đây là năm thứ năm liên tiếp và là lần thứ 10 trong 13 kỳ xếp hạng gần nhất của Forbes, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chễm chệ ở ngôi đầu danh sách các câu lạc bộ giá trị nhất hành tinh.
Theo báo cáo thường niên từ ấn phẩm danh tiếng này, giá trị của Real Madrid tăng trưởng phi mã 41% chỉ sau một năm, đạt con số kinh ngạc lên đến 9,5 tỷ USD. Đáng chú ý, "Los Blancos" hiện bỏ xa đội bóng xếp thứ hai tới hơn 2 tỷ USD.
Không chỉ dừng lại ở giá trị thương hiệu, Real Madrid còn thiết lập một cột mốc lịch sử về khả năng kiếm tiền. Trong mùa giải 2024/2025, câu lạc bộ thu về 1,265 tỷ USD doanh thu, tăng 12% so với năm trước. Thành tích này chính thức soán ngôi đội bóng bầu dục Mỹ Dallas Cowboys của giải NFL (1,23 tỷ USD), biến "Los Blancos" trở thành thực thể thể thao có doanh thu cao nhất mọi thời đại.
Forbes nhận định "cỗ máy in tiền" này vận hành trơn tru nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa thành tích thể thao vô tiền khoáng hậu và chiến lược thương mại tài tình. Đội bóng đá Real Madrid và đội bóng rổ đều là những CLB vĩ đại nhất lĩnh vực của họ ở châu Âu. CLB bóng đá nam vô địch Champions League nhiều nhất lịch sử với 15 lần, đội bóng rổ vô địch EuroLeague nhiều nhất (11 lần).
Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.