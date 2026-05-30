Thêm sao Premier League đồng ý đến Barcelona

Sau khi chiêu mộ thành công Anthony Gordon từ Newcastle, Barcelona đứng trước cơ hội lớn để sở hữu Bernardo Silva.

Silva nghiêng về khả năng đến Tây Ban Nha thi đấu.

Theo AS, tiền vệ người Bồ Đào Nha đang tiến rất gần tới việc gia nhập đội chủ sân Camp Nou sau khi quyết định khép lại hành trình thành công cùng Manchester City. Bernardo được cho là đã ưu tiên Barcelona bất chấp sự quan tâm từ Atletico Madrid, Juventus cũng như những lời đề nghị hấp dẫn về mặt tài chính từ Saudi Arabia. Mong muốn được khoác áo "Blaugrana" dường như là yếu tố quan trọng giúp các cuộc đàm phán tiến triển thuận lợi.

Điểm đặc biệt của thương vụ này là Barcelona chiêu mộ Bernardo theo dạng tự do. Đây được xem là cơ hội hiếm có đối với đội bóng xứ Catalonia trong bối cảnh họ vẫn phải tính toán kỹ lưỡng các vấn đề liên quan đến quỹ lương và những quy định tài chính nghiêm ngặt của La Liga.

Trong nhiều mùa giải liên tiếp, Bernardo Silva luôn là cái tên nằm trong danh sách mong muốn của Barcelona. Tuy nhiên, mức giá mà Manchester City yêu cầu trước đây khiến thương vụ không thể hoàn tất. Giờ đây, khi hợp đồng của cầu thủ 31 tuổi sắp kết thúc và anh không có ý định gia hạn, cánh cửa đến Camp Nou đã rộng mở hơn bao giờ hết.

Với HLV Hansi Flick, Bernardo Silva là mẫu cầu thủ lý tưởng để bổ sung kinh nghiệm và khả năng lãnh đạo cho một tập thể trẻ trung. Sự đa năng của ngôi sao người Bồ Đào Nha cho phép anh thi đấu ở nhiều vị trí khác nhau, từ tiền vệ trung tâm, tiền vệ tấn công cho đến hành lang phải.