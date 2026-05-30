Sốc với số tiền Atletico đòi Barca vụ Alvarez

Atletico Madrid vừa gửi một "tối hậu thư" cho Barcelona khi khẳng định chỉ để Julian Alvarez rời đi nếu nhận đủ 500 triệu euro tiền mặt trực tiếp tại trụ sở La Liga.

Atletico Madrid không muốn Alvarez rời câu lạc bộ hè này

Không còn dừng lại ở những bài đăng châm biếm trên mạng xã hội, Atletico Madrid vừa đưa ra thông báo đanh thép khẳng định sự tức giận tột độ đối với Barcelona. Đội chủ sân Metropolitano cáo buộc phía Catalan thực hiện một chiến dịch "tấn công tinh thần" có hệ thống nhằm gây sức ép lên ngôi sao người Argentina.

Trong tuyên bố chính thức, Atletico vạch trần hàng loạt hành động sai trái của đối thủ, từ việc dàn xếp cho phóng viên bao vây chủ tịch Enrique Cerezo với những câu hỏi khiếm nhã, đến việc "bắn tin" cho các chuyên gia chuyển nhượng như Fabrizio Romano hay các tờ báo thân Barca để tạo sóng dư luận.

Thậm chí, Atletico còn tố phía Barca dàn dựng cảnh paparazzi quay phim người đại diện Juanma Lopez rời nhà hàng nhằm thêu dệt nên các cuộc đàm phán ảo.

"Chuyện này đã kết thúc. Chúng tôi rất tức giận và sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành vi tương tự nào nữa", đại diện Atletico nhấn mạnh. Đội bóng thành Madrid khẳng định câu lạc bộ chưa nhận được bất kỳ đề nghị chính thức nào, và mọi tin đồn rò rỉ trước đó hoàn toàn là bịa đặt.

Để chấm dứt tham vọng của đối thủ, Atletico đưa ra điều kiện mang tính "không tưởng". Bất kỳ đội bóng nào muốn có Julian Alvarez đều phải nộp đủ 500 triệu euro tiền mặt trực tiếp tại trụ sở La Liga. "Los Rojiblancos" tuyên bố không chấp nhận hình thức trả góp, không phụ phí và không đàm phán thêm, bởi chân sút này vẫn là hạt nhân trong kế hoạch tương lai với bản hợp đồng kéo dài đến năm 2030.

Vì sao Julian Alvarez trở thành mục tiêu của nhiều ông lớn Màn trình diễn thượng hạng trước Arsenal tại lượt đi bán kết Champions League 2025/26 rạng sáng 30/4 là dẫn chứng cụ thể cho giá trị của ngôi sao người Argentina.