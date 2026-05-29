Barcelona ra giá 100 triệu euro cho Alvarez

Barcelona chính thức gửi lời đề nghị trị giá 100 triệu euro để chiêu mộ Julian Alvarez ngay sau khi tiền đạo này công khai ý định rời Atletico Madrid.

Đáng chú ý, đây là một đề nghị "tiền tươi thóc thật" cực kỳ dứt khoát. Barcelona không kèm theo bất kỳ điều khoản phụ hay đề nghị trao đổi cầu thủ nào.

Đội bóng xứ Catalonia muốn giải quyết thương vụ này bằng tiền mặt nhanh gọn để sớm đưa chân sút người Argentina về dưới trướng huấn luyện viên Hansi Flick. Về phía Atletico, ban lãnh đạo đội bóng đang ở trong trạng thái cực kỳ không hài lòng.

Những biến động trong 24 giờ qua khiến "Los Colchoneros" rơi vào thế bị động. Dù không muốn mất đi ngôi sao quan trọng nhất trên hàng công, quyền tự quyết dường như đang tuột khỏi tay đội bóng sọc đỏ trắng khi Alvarez vừa đệ đơn xin rời câu lạc bộ.

Tuyển thủ Argentina mới chỉ gia nhập Atletico từ Manchester City cách đây chừng hai mùa giải. Tuy nhiên, dường như kế hoạch tại Madrid không còn đủ sức hấp dẫn ngôi sao 26 tuổi. Việc Barcelona nhập cuộc quyết liệt với mức giá tương đối lớn đang đẩy Atletico vào chân tường.

Nếu thương vụ này thành công, đây nhiều khả năng là bản hợp đồng đắt giá nhất mùa hè tại La Liga, đồng thời khẳng định tham vọng duy trì vị thế thống trị của Barcelona. Hiện tại, mọi ánh mắt đang đổ dồn về sân Metropolitano để chờ đợi câu trả lời cuối cùng từ phía Atletico Madrid.

