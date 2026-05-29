Atletico Madrid nổi giận

CLB chủ sân Metropolitano có phản ứng cực kỳ cứng rắn trước hàng loạt tin đồn liên quan đến tương lai của Julian Alvarez.

Atletico trực tiếp gửi thông điệp tới hai tờ báo thể thao lớn nhất Tây Ban Nha là Marca và AS để khẳng định tiền đạo người Argentina “không phải để bán”. Ban lãnh đạo "Rojiblancos" lựa chọn cách tiếp cận kín đáo nhưng đầy cứng rắn, đó là gửi thông điệp trực tiếp cho hai nhà báo thân cận với đội bóng là Javier Diaz của AS và Isaac Suarez của Marca.

Động thái này cho thấy sự không hài lòng của đội chủ sân Metropolitano trước những tin đồn kéo dài suốt nhiều tháng qua, đặc biệt là các liên hệ giữa Alvarez và Barcelona.

Trong thông điệp gửi AS, Atletico nhấn mạnh: “Julian Alvarez không phải để bán. Chúng tôi đã quá mệt mỏi với những lời dối trá, những sự thật nửa vời và cả các câu chuyện hoàn toàn bịa đặt như việc cậu ấy mua nhà ở Barcelona”.

CLB thậm chí còn gọi đây là “hành vi của một đội bóng nhỏ mọn”, ám chỉ cách tiếp cận được cho là thiếu tôn trọng từ phía truyền thông và các bên liên quan.

Atletico cũng khẳng định họ chưa nhận bất kỳ lời đề nghị chính thức nào dành cho Alvarez và không hề có cuộc gặp nào diễn ra. Đội bóng thủ đô Tây Ban Nha đồng thời bảo vệ tiền đạo người Argentina khi nhấn mạnh rằng cầu thủ này “không có lỗi”, luôn giữ thái độ chuyên nghiệp và cư xử mẫu mực kể từ khi gia nhập CLB.

Trong văn bản gửi Marca, Atletico tiếp tục đổ trách nhiệm lên phía các người đại diện và tố cáo một “chiến dịch được sắp đặt trước” nhằm gây áp lực lên cầu thủ. CLB cho rằng Alvarez đã bị “quấy rối” liên tục ở khu vực phỏng vấn bởi những câu hỏi xoay quanh tương lai của anh.