Alvarez từ chối gia hạn, chọn bến đỗ tiếp theo

Atletico Madrid đang đối mặt với nguy cơ mất đi ngôi sao lớn nhất đội hình.

Alvarez muốn đến Barcelona.

Theo Fichajes, Julian Alvarez được cho là đã từ chối đề nghị gia hạn hợp đồng với mức lương 10 triệu euro mỗi mùa. Cầu thủ sinh năm 2000 ưu tiên yếu tố chuyên môn hơn mức lương. Anh muốn gia nhập một dự án có khả năng cạnh tranh Champions League mỗi mùa và sở hữu tham vọng lớn hơn ở đấu trường châu Âu.

Hiện tại, nhà đương kim vô địch World Cup 2022 được cho là đang nghiêng về khả năng gia nhập Barcelona, nơi vị trí trung phong đang bỏ trống, sau khi Robert Lewandowski rời đi.

Trước tình hình đó, Barca lập tức nhập cuộc. Nhà đương kim vô địch La Liga đánh giá Alvarez là mẫu tiền đạo lý tưởng cho lối chơi kiểm soát bóng nhờ khả năng pressing, phối hợp và hoạt động rộng. Dẫu vậy, khó khăn tài chính có thể khiến đội bóng xứ Catalonia gặp bất lợi trong thương vụ này.

Trong khi đó, PSG nổi lên như ứng viên nặng ký nhất nhờ tiềm lực tài chính mạnh mẽ. HLV Luis Enrique được cho là rất yêu thích sự đa năng của Alvarez và muốn đưa anh trở thành nhân tố chủ lực trên hàng công Paris Saint-Germain.

Arsenal cũng không đứng ngoài cuộc. Mikel Arteta đang tìm kiếm một tiền đạo toàn diện để nâng cấp sức mạnh tấn công và xem tuyển thủ Argentina là mảnh ghép hoàn hảo cho hệ thống pressing tốc độ cao của mình.

