Dybala đến Premier League?

Để phục vụ kế hoạch tái thiết, Tottenham hướng sự chú ý đến Paulo Dybala, ngôi sao người Argentina sẽ hết hạn hợp đồng với AS Roma vào cuối tháng 6.

Dybala vừa cùng Roma giành vé dự Champions League.

Theo Football Insider, Spurs muốn tận dụng cơ hội chiêu mộ Dybala theo dạng chuyển nhượng tự do. Dù đã 32 tuổi, nhà vô địch World Cup 2022 vẫn được đánh giá là mẫu cầu thủ có thể tạo khác biệt nhờ kỹ thuật, nhãn quan chiến thuật và khả năng xử lý bóng trong phạm vi hẹp.

Ban lãnh đạo Tottenham tin rằng Dybala sẽ phù hợp với triết lý kiểm soát bóng và tấn công linh hoạt mà Roberto De Zerbi đang xây dựng. Đội bóng thành London dự kiến chỉ đề nghị một bản hợp đồng ngắn hạn nhằm giảm thiểu rủi ro liên quan đến tiền sử chấn thương của nhà vô địch World Cup 2022. Dẫu vậy, Spurs sẵn sàng đáp ứng mức lương hấp dẫn để vượt lên trước sự cạnh tranh từ nhiều CLB châu Âu khác.

Về phía Dybala, viễn cảnh lần đầu tiên thi đấu tại Premier League được cho là rất hấp dẫn. Sau nhiều năm gắn bó với Serie A trong màu áo Palermo, Juventus và Roma, tiền đạo sinh ra tại Cordoba muốn tìm kiếm thử thách mới trước khi khép lại sự nghiệp đỉnh cao.

Nếu thương vụ thành công, Dybala có thể trở thành “nhạc trưởng” mới trong hàng công Tottenham, mang đến sự sáng tạo và đẳng cấp mà đội bóng này đã thiếu suốt thời gian qua.

Highlights Tottenham 1-0 Everton Chiến thắng tối thiếu trước Everton giúp Tottenham trụ hạng thành công tại Premier League hôm 24/5.

