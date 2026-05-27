Man City phá kỷ lục chuyển nhượng với Anderson

Man City đang nổi lên là ứng viên hàng đầu trong cuộc đua giành chữ ký của Elliot Anderson (Nottingham Forest) ở kỳ chuyển nhượng hè này.

Man City xem Anderson là mục tiêu hàng đầu. Ảnh: Reuters.

Theo BBC, khả năng Anderson rời Nottingham Forest sau mùa giải này đang ngày càng rõ ràng. Ban lãnh đạo Forest hiểu rằng việc giữ chân ngôi sao 23 tuổi sẽ trở nên khó khăn, đặc biệt khi đội bóng không thể giành vé dự cúp châu Âu mùa tới sau khi chỉ cán đích ở vị trí thứ 16 tại Premier League.

Phía MU từng dành sự quan tâm nghiêm túc cho Anderson. Tuy nhiên, đội chủ sân Old Trafford không muốn bị cuốn vào cuộc đàm phán kéo dài hoặc chấp nhận trả mức phí quá cao. Điều này tạo điều kiện để Man City vượt lên trong cuộc cạnh tranh.

Dù vậy, thương vụ hiện vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng. Nottingham Forest và Man City được cho là còn cách biệt lớn trong việc định giá tiền vệ người Anh. Một số nguồn tin thậm chí nhận định mức phí chuyển nhượng của Anderson có thể phá kỷ lục cầu thủ người Anh đắt giá nhất lịch sử, vượt qua con số 105 triệu bảng mà Arsenal từng chi để chiêu mộ Declan Rice từ West Ham vào năm 2023.

Nội bộ Nottingham Forest tin rằng nếu phải bán đi một ngôi sao lớn trong mùa hè này, Anderson sẽ là cái tên nhiều khả năng ra đi nhất. Đội bóng cũng hy vọng màn trình diễn của anh tại FIFA World Cup 2026 cùng tuyển Anh sẽ giúp nâng cao giá trị chuyển nhượng.

Sau trận hòa 1-1 với Bournemouth ở vòng cuối Premier League, HLV Vitor Pereira tiếc nuối trước nguy cơ mất đi những trụ cột quan trọng ở mùa giải 2026/27. Ông khẳng định việc Anderson và Morgan Gibbs-White có thể rời đội bóng sẽ là điều đáng tiếc, dù cả hai đều xứng đáng đạt tới đẳng cấp cao nhất tại những CLB tầm cỡ hơn.

