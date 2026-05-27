West Ham bắt đầu cuộc cải tổ 150 triệu bảng

West Ham chuẩn bị cho mùa hè đầy biến động sau khi chính thức xuống hạng Championship.

West Ham bắt đầu cuộc cải tổ toàn diện.

Sau cú sốc rớt hạng lần đầu tiên sau 14 năm, West Ham buộc phải lên kế hoạch tái thiết toàn diện để cân bằng tài chính. Theo truyền thông Anh, West Ham cần thu về khoảng 150 đến 180 triệu bảng từ việc bán cầu thủ ở kỳ chuyển nhượng hè này. Con số này nhằm bù đắp khoản chênh lệch khoảng 100 triệu bảng doanh thu khi đội bóng phải chuyển từ Premier League xuống Championship.

Một trong những động thái đầu tiên là khả năng chia tay tiền đạo Niclas Fullkrug. Chân sút người Đức gia nhập West Ham vào hè 2024 với mức phí 27 triệu bảng nhưng gây thất vọng lớn khi chỉ ghi 3 bàn thắng cho CLB. Mùa này, Fullkrug có 8 lần ra sân tại Premier League mà không ghi bàn trước khi bị đẩy sang AC Milan theo dạng cho mượn hồi tháng 1.

Tại Italy, tình hình của chân sút 33 tuổi cũng không khá hơn khi anh chỉ có 1 bàn sau 19 trận. Việc không được triệu tập vào danh sách tuyển Đức dự World Cup 2026 càng khiến tương lai của Fullkrug thêm u ám.

Nguồn tin từ Đức cho biết West Ham đang cân nhắc hủy hợp đồng sớm hoặc để Fullkrug ra đi với mức phí tượng trưng dù anh vẫn còn hai năm giao kèo. Venezia và Werder Bremen được cho là quan tâm tới tiền đạo này.

Ở chiều ngược lại, cuộc cải tổ lực lượng ở West Ham cũng đã bắt đầu. Everton của HLV David Moyes muốn chiêu mộ hậu vệ phải Aaron Wan-Bissaka với giá khoảng 10 triệu bảng. Đây được xem là "phát súng" mở màn cho làn sóng thanh lý lực lượng mạnh mẽ của West Ham trong mùa hè 2026.

Ngoài ra, ba cầu thủ đội một khác là Axel Disasi, Adama Traore và Callum Wilson đều sẽ hết hạn hợp đồng vào mùa hè tới. Khả năng nhóm cầu thủ này ký tiếp không được đánh giá cao.

Mateus Fernandes, Jarrod Bowen hay El Hadji Malick Diouf cũng là những cái tên được dự đoán có thể mang về nguồn thu chuyển nhượng lớn cho West Ham.

