Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

West Ham bắt đầu cuộc cải tổ 150 triệu bảng

  • Thứ tư, 27/5/2026 06:57 (GMT+7)
  • 35 phút trước

West Ham chuẩn bị cho mùa hè đầy biến động sau khi chính thức xuống hạng Championship.

West Ham bắt đầu cuộc cải tổ toàn diện.

Sau cú sốc rớt hạng lần đầu tiên sau 14 năm, West Ham buộc phải lên kế hoạch tái thiết toàn diện để cân bằng tài chính. Theo truyền thông Anh, West Ham cần thu về khoảng 150 đến 180 triệu bảng từ việc bán cầu thủ ở kỳ chuyển nhượng hè này. Con số này nhằm bù đắp khoản chênh lệch khoảng 100 triệu bảng doanh thu khi đội bóng phải chuyển từ Premier League xuống Championship.

Một trong những động thái đầu tiên là khả năng chia tay tiền đạo Niclas Fullkrug. Chân sút người Đức gia nhập West Ham vào hè 2024 với mức phí 27 triệu bảng nhưng gây thất vọng lớn khi chỉ ghi 3 bàn thắng cho CLB. Mùa này, Fullkrug có 8 lần ra sân tại Premier League mà không ghi bàn trước khi bị đẩy sang AC Milan theo dạng cho mượn hồi tháng 1.

Tại Italy, tình hình của chân sút 33 tuổi cũng không khá hơn khi anh chỉ có 1 bàn sau 19 trận. Việc không được triệu tập vào danh sách tuyển Đức dự World Cup 2026 càng khiến tương lai của Fullkrug thêm u ám.

Nguồn tin từ Đức cho biết West Ham đang cân nhắc hủy hợp đồng sớm hoặc để Fullkrug ra đi với mức phí tượng trưng dù anh vẫn còn hai năm giao kèo. Venezia và Werder Bremen được cho là quan tâm tới tiền đạo này.

West Ham anh 1

Wan-Bissaka có thể rời West Ham. Ảnh: Reuters.

Ở chiều ngược lại, cuộc cải tổ lực lượng ở West Ham cũng đã bắt đầu. Everton của HLV David Moyes muốn chiêu mộ hậu vệ phải Aaron Wan-Bissaka với giá khoảng 10 triệu bảng. Đây được xem là "phát súng" mở màn cho làn sóng thanh lý lực lượng mạnh mẽ của West Ham trong mùa hè 2026.

Ngoài ra, ba cầu thủ đội một khác là Axel Disasi, Adama Traore và Callum Wilson đều sẽ hết hạn hợp đồng vào mùa hè tới. Khả năng nhóm cầu thủ này ký tiếp không được đánh giá cao.

Mateus Fernandes, Jarrod Bowen hay El Hadji Malick Diouf cũng là những cái tên được dự đoán có thể mang về nguồn thu chuyển nhượng lớn cho West Ham.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Highlights West Ham 0-1 Arsenal Đêm 10/5, Arsenal giành chiến thắng tối thiểu ngay trên sân của West Ham United, qua đó tiếp tục có lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch Premier League.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

West Ham West Ham championship

    Đọc tiếp

    CDV Arsenal va MU au da dan den tu vong hinh anh

    CĐV Arsenal và MU ẩu đả dẫn đến tử vong

    1 giờ trước 06:05 27/5/2026

    0

    Một CĐV Arsenal được cho là đã thiệt mạng tại Uganda sau vụ ẩu đả với người hâm mộ Manchester United trong ngày “Pháo thủ” đăng quang Premier League.

    Chelsea trao doi 5 cau thu voi Newcastle hinh anh

    Chelsea trao đổi 5 cầu thủ với Newcastle

    1 giờ trước 06:04 27/5/2026

    0

    Chelsea và Newcastle đang thảo luận hàng loạt thương vụ lớn, với ít nhất 5 cầu thủ xuất hiện trong kế hoạch mua bán giữa đôi bên vào hè 2026.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý