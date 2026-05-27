Cựu cầu thủ Southampton qua đời ở tuổi 21

Cái chết đột ngột của Victor Udoh khiến làng bóng đá châu Âu bàng hoàng khi tiền đạo người Nigeria mới 21 tuổi.

Theo truyền thông Nigeria, Victor Udoh, cựu cầu thủ thuộc học viện Southampton và từng khoác áo Royal Antwerp, được phát hiện qua đời tại Abuja, thủ đô Nigeria. Cảnh sát địa phương nghi ngờ nguyên nhân liên quan đến ngộ độc thực phẩm sau một buổi đi chơi cùng bạn bè.

Udoh từng gia nhập học viện Southampton trong năm 2025 sau khi chuyển đến từ Antwerp. Tiền đạo người Nigeria gắn bó với đội bóng Anh khoảng 7 tháng, thi đấu cho đội trẻ nhưng chưa có cơ hội ra mắt đội một trước khi rời CLB.

Sau khi chia tay Southampton theo thỏa thuận chung, Udoh chuyển sang CH Czech để đầu quân cho Dynamo Ceske Budejovice, đội bóng đang chơi tại giải hạng hai. Đây được xem là bước đi giúp chân sút trẻ tìm kiếm thêm cơ hội thi đấu và phát triển sự nghiệp tại châu Âu.

Trước đó, Udoh được Antwerp phát hiện khi còn chơi bóng cho Hypebuzz FC tại Abuja. Gia nhập đội bóng Bỉ ở tuổi 18, anh nhanh chóng gây ấn tượng nhờ khả năng săn bàn.

Tiền đạo này ghi 12 bàn sau 21 trận cho đội trẻ Antwerp, thành tích giúp anh được đôn lên đội một. Udoh có trận ra mắt chuyên nghiệp năm 19 tuổi trước khi chuyển sang Anh thi đấu.

Sau khi thông tin được xác nhận, Southampton và Royal Antwerp đều đăng tải thông điệp chia buồn tới gia đình và bạn bè của cầu thủ trẻ.

Southampton viết: “Chúng tôi vô cùng đau buồn trước sự ra đi của cựu cầu thủ Victor Udoh ở tuổi 21. Tất cả thành viên CLB xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và những người thân yêu của cậu ấy.”