Bê bối khiến trận play-off thăng hạng Premier League nguy cơ bị hoãn

Trận chung kết play-off thăng hạng Premier League giữa Southampton và Hull City vào ngày 23/5 đứng trước nguy cơ không thể diễn ra theo kế hoạch.

Southampton bị tố cáo quay lén buổi tập của Middlesbrough.

Theo thông báo từ English Football League (EFL, cơ quan quản lý các giải chuyên nghiệp hạng dưới), một phiên điều trần độc lập sẽ diễn ra trước hoặc trong ngày 19/5 để xem xét cáo buộc nhằm vào Southampton.

EFL nhấn mạnh trận chung kết tại Wembley dự kiến diễn ra đúng lịch vào ngày 23/5. Tuy nhiên, cơ quan này thừa nhận mọi thứ vẫn có thể thay đổi tùy thuộc vào kết quả điều tra và các thủ tục kháng cáo liên quan.

"Người hâm mộ cần lưu ý rằng kết quả của quá trình kỷ luật có thể dẫn tới những thay đổi về lịch thi đấu", EFL cho biết. Ban tổ chức cũng xác nhận chuẩn bị nhiều phương án dự phòng trong trường hợp Southampton phải nhận án phạt nghiêm khắc.

Trong lúc đó, Hull City vẫn chuẩn bị cho trận đấu tại Wembley như kế hoạch ban đầu sau chiến thắng 2-0 trước Millwall ở bán kết. Tuy nhiên, các đội vẫn đang chờ phán quyết cuối cùng từ EFL về một trong những bê bối gây tranh cãi nhất mùa giải.

Đội chủ sân St Mary's bị nghi cử nhân viên phân tích dữ liệu bí mật theo dõi các buổi tập và hoạt động của Middlesbrough trước trận bán kết play-off Championship lượt đi hôm 9/5. Ngoài ra, có thông tin cho rằng ít nhất 3 CLB khác cũng từng bị theo dõi theo cách tương tự.

Chung cuộc, Southampton đánh bại Middlesbrough 2-1 để giành quyền vào chơi trận thăng hạng. Middlesbrough sau đó gửi đơn khiếu nại nên EFL buộc phải vào cuộc điều tra.