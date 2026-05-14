Đội tuyển New Zealand công bố danh sách dự World Cup 2026

Chris Wood được chọn làm thủ lĩnh tuyển New Zealand dự World Cup 2026 bất chấp mùa giải bị ảnh hưởng bởi chấn thương tại Premier League.

Ngày 14/5, HLV Darren Bazeley công bố danh sách 26 cầu thủ của New Zealand tham dự World Cup 2026. Gương mặt đáng chú ý nhất là Chris Wood, tiền đạo đang khoác áo Nottingham Forest. Dù không có mùa giải trọn vẹn vì chấn thương, chân sút sinh năm 1991 vẫn được đặt niềm tin với vai trò đội trưởng tuyển New Zealand.

Wood cùng hậu vệ Tommy Smith sẽ trở thành hai cầu thủ nam đầu tiên của New Zealand góp mặt ở hai kỳ World Cup khác nhau. Cả hai từng dự World Cup 2010 tại Nam Phi.

Ở tuổi 36, Tommy Smith được triệu tập trở lại đội tuyển lần đầu kể từ cuối năm 2024. Hậu vệ đang chơi cho Braintree Town được xem là phương án giàu kinh nghiệm cho hàng thủ New Zealand.

HLV Darren Bazeley cho biết ông gặp nhiều khó khăn trong việc chốt danh sách cuối cùng. Trong khoảng 15 tháng qua, có tới 40 cầu thủ từng ra sân cho New Zealand và hơn 50 cái tên nằm trong diện theo dõi.

“Được công bố danh sách dự World Cup là giấc mơ của mọi cầu thủ. Chúng tôi đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này suốt nhiều năm”, Bazeley chia sẻ.

Tại World Cup 2026, New Zealand nằm ở bảng G cùng Bỉ, Iran và Ai Cập. Theo bảng xếp hạng FIFA hiện tại, New Zealand chỉ đứng thứ 85 thế giới và bị đánh giá thấp nhất bảng đấu.

Dù vậy, HLV Bazeley khẳng định mục tiêu của đội bóng là lần đầu vượt qua vòng bảng World Cup. “Từ giờ không còn là lúc tranh luận nữa. Chúng tôi phải tới giải đấu và cố gắng tạo nên lịch sử cho New Zealand”, ông nói thêm.

Trong đoạn video gửi người hâm mộ từ Anh, Chris Wood cũng bày tỏ sự háo hức trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. “Tôi hy vọng chúng tôi sẽ khiến cả đất nước tự hào và cho thế giới thấy New Zealand có thể làm được gì”, tiền đạo của Nottingham Forest chia sẻ.