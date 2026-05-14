Bê bối tuyển Pháp 2010 gây chấn động trở lại

Bộ phim tài liệu của Netflix hé lộ những góc tối hỗn loạn trong nội bộ tuyển Pháp tại World Cup 2010, cùng loạt nhận xét cay nghiệt của HLV Raymond Domenech dành cho các học trò.

Raymond Domenech từng có thời gian dẫn dắt tuyển Pháp.

Netflix vừa phát hành bộ phim tài liệu “Le bus, les Bleus en grève”, tái hiện bê bối Knysna từng khiến bóng đá Pháp rơi vào cuộc khủng hoảng lớn nhất lịch sử tại World Cup 2010 ở Nam Phi.

Trọng tâm của bộ phim là cuộc đình công tập luyện nổi tiếng của tuyển Pháp ngày 20/6/2010 nhằm phản đối quyết định loại Nicolas Anelka khỏi đội tuyển sau màn tranh cãi dữ dội với HLV Domenech ở trận thua Mexico 0-2.

Trong phim, Domenech lần đầu công khai cuốn nhật ký cá nhân được ông ghi lại trong suốt thời gian diễn ra World Cup. Những dòng ghi chép ấy nhanh chóng gây chấn động dư luận Pháp.

Cựu HLV tuyển Pháp gọi Thierry Henry là “kẻ tự cao”, mô tả Yoann Gourcuff là “đồ ngốc”, còn Anelka bị ông gọi thẳng là “kẻ đần độn”.

Domenech cũng không giấu nổi sự bất lực trước bầu không khí hỗn loạn trong phòng thay đồ tuyển Pháp thời điểm đó. Sau cuộc đình công của các cầu thủ, ông viết trong nhật ký: “Đó là hành động tập thể hay nhất của các anh ở kỳ World Cup này. Một vụ tự sát hoàn hảo”.

Bộ phim còn có sự xuất hiện của Patrice Evra, người khi ấy là đội trưởng tuyển Pháp. Evra kể nhiều cầu thủ đã tìm đến anh để yêu cầu nói chuyện với Domenech vì cảm thấy đội bóng mất phương hướng.

Theo lời kể của cựu hậu vệ Manchester United, Domenech từng nổi giận và tuyên bố sẽ “đưa Gourcuff lên máy chém” khi nghe góp ý về vấn đề chiến thuật.

Evra thừa nhận nhiều cầu thủ tuyển Pháp khi đó tin rằng đội bóng đang “lao thẳng tới thảm họa”.

Đáng chú ý, cả Domenech lẫn Evra đều khẳng định họ không trực tiếp nghe thấy Anelka xúc phạm HLV trưởng như những thông tin từng xuất hiện trên truyền thông năm 2010.

Về phần mình, Anelka tiếp tục phủ nhận cáo buộc chửi Domenech. Cựu tiền đạo người Pháp khẳng định anh có tranh cãi với HLV trưởng, nhưng chưa bao giờ gọi ông là “đồ khốn”.