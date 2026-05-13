Gia đình Greenwood gây chú ý

Tiền đạo Mason Greenwood trở thành tâm điểm chú ý tại lễ trao giải bóng đá Pháp mùa giải 2025/26 khi xuất hiện cùng bạn gái Harriet Robson.

Greenwood dự lễ cùng bạn gái.

Hôm 12/5, ngôi sao của Marseille nằm trong danh sách đề cử cho danh hiệu Cầu thủ hay nhất mùa giải tại Ligue 1, tuy nhiên giải thưởng cuối cùng thuộc về Ousmane Dembele của PSG.

Kết quả này gây ra không ít tranh cãi trong dư luận, khi Greenwood ghi nhiều hơn Dembele 6 pha lập công (16 so với 9). Dù vậy, cựu tiền đạo MU cũng thi đấu nhiều hơn đối thủ khoảng 1.300 phút, yếu tố được cho là ảnh hưởng lớn tới quyết định cuối cùng của ban tổ chức.

Gia nhập Marseille vào hè 2024 với mức phí khoảng 30 triệu bảng từ MU, Greenwood nhanh chóng trở thành trụ cột trên hàng công đội bóng nước Pháp. Trước đó, anh từng có thời gian ngắn thi đấu cho Getafe theo dạng cho mượn nhằm tìm lại phong độ và ổn định sự nghiệp.

Ngoài vấn đề chuyên môn, sự xuất hiện của Greenwood và bạn gái tại lễ trao giải cũng thu hút sự chú ý của dư luận. Đây là một trong số ít lần cựu tiền đạo MU xuất hiện bên cạnh Harriet Robson trước công chúng sau vụ bê bối gây chấn động vào năm 2022.

Greenwood và Robson từng trải qua giai đoạn sóng gió.

Sự nghiệp của Greenwood từng lao dốc nghiêm trọng sau khi anh bị bắt giữ và đối mặt với các cáo buộc liên quan đến hành vi tấn công, cưỡng ép và hiếp dâm đối với Robson. Tuy nhiên, toàn bộ cáo buộc sau đó được hủy bỏ khi cơ quan công tố xác nhận các nhân chứng chủ chốt rút lui và xuất hiện thêm tình tiết mới.

Sau sự việc, Greenwood và Robson “gương vỡ lại lành”, tiếp tục chung sống cùng nhau. Kể từ đó, cặp đôi sống khép kín hơn và điều này dường như mang lại tác động tích cực cho tuyển thủ Anh. Một nguồn tin cho biết: “Mason trưởng thành rất nhiều trong vài năm qua, đặc biệt kể từ khi trở thành một người cha. Mason ổn định đời tư, qua đó có thể tập trung vào bóng đá”.

Dù vẫn là nhân vật gây tranh cãi trong làng bóng đá Anh, Greenwood đang từng bước xây dựng lại hình ảnh tại Pháp. Anh cũng vừa khẳng định muốn tiếp tục gắn bó với Marseille bất chấp những tin đồn liên quan đến thái độ thi đấu và tập luyện với đồng đội.

