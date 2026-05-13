Châu Bùi 'kêu oan' sau vụ ẩu đả giữa hai ngôi sao Real Madrid

  • Thứ tư, 13/5/2026 15:03 (GMT+7)
  • 13 giờ trước

Trưa 13/5, mạng xã hội Việt Nam được phen dậy sóng bởi màn "kêu oan" đầy hài hước của Châu Bùi trước vụ xô xát gây chấn động Real Madrid.

Phản ứng hài hước của Châu Bùi về vụ việc.

Thời gian qua, vụ va chạm giữa Aurelien Tchouaméni và Federico Valverde trong phòng thay đồ Real Madrid làm chấn động bóng đá châu Âu. Mâu thuẫn giữa hai ngôi sao bùng phát dữ dội, thậm chí dẫn tới cảnh ẩu đả khiến Valverde bị thương và phải nhập viện kiểm tra.

Sự việc lập tức tạo ra làn sóng bàn tán khắp mạng xã hội. Tuy nhiên tại Việt Nam, câu chuyện lại rẽ sang hướng hoàn toàn khác. Lý do là người hâm mộ lâu nay thường đặt biệt danh "Châu Bùi" cho Tchouameni vì cách phát âm gần giống.

Sau khi hàng loạt bài đăng xuất hiện với nội dung "Châu Bùi đấm Valverde nhập viện", cộng đồng mạng lập tức réo tên nữ fashionista đình đám. Không để dân mạng "đổ oan" quá lâu, Châu Bùi đăng tải bài viết đầy hài hước: "Tôi bị oan, tôi không đấm ai cả", kèm biểu cảm bất lực.

Phản ứng dí dỏm của cô nhanh chóng gây sốt. Nhiều bình luận hài hước xuất hiện bên dưới bài đăng như: "Chị chỉ bị réo tên thôi", "Tchouameni gây chuyện nhưng Châu Bùi phải giải thích", hay "Valverde chắc cũng không hiểu sao lại liên quan đến Châu Bùi Việt Nam".

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền mạnh bởi sự trùng hợp thú vị giữa biệt danh của tiền vệ người Pháp và nữ influencer nổi tiếng. Đây cũng không phải lần đầu các CĐV Việt Nam tạo ra những biệt danh độc lạ cho cầu thủ quốc tế dựa trên cách đọc tên.

Trong khi đó, phía Real Madrid sớm khép lại vụ việc giữa Tchouameni và Valverde. Bộ đôi bị phạt mỗi người 500.000 euro, một trong những án phạt tiền nặng nhất lịch sử CLB.

Minh Nghi

