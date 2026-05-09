Tchouameni thoát án nặng trước El Clasico

Real Madrid xác nhận Aurelien Tchouameni vẫn có tên trong danh sách thi đấu El Clasico, trong khi Federico Valverde tiếp tục vắng mặt sau vụ xô xát nội bộ gây chấn động Valdebebas.

Sau nhiều ngày căng thẳng vì vụ việc giữa Federico Valverde và Aurelien Tchouameni, Real Madrid đang cố gắng đưa mọi thứ trở lại bình thường trước trận El Clasico với Barcelona.

Trong buổi họp báo ngày 9/5, HLV Alvaro Arbeloa xác nhận Tchouameni sẽ không phải nhận thêm án phạt chuyên môn ngoài mức phạt tài chính nội bộ. Tiền vệ người Pháp tiếp tục tập luyện cùng toàn đội và có tên trong danh sách đăng ký thi đấu cho chuyến làm khách tại Camp Nou.

Dù vậy, Arbeloa không tiết lộ liệu Tchouameni có đá chính hay không. Sau buổi họp báo, truyền thông được phép theo dõi 15 phút đầu buổi tập tại Valdebebas. Tchouameni xuất hiện bình thường, không có dấu hiệu bị cô lập sau vụ việc với Valverde.

Trong khi đó, Valverde vắng mặt đúng như dự đoán. Tiền vệ người Uruguay chưa thể trở lại tập luyện cùng đồng đội do gặp vấn đề thể trạng và vẫn nằm trong diện theo dõi y tế. Điều đó đồng nghĩa hình ảnh cả hai cùng xuất hiện trên sân tập vẫn chưa xảy ra.

Không khí tại Valdebebas được mô tả khá yên ắng bất chấp những tranh cãi bùng nổ trong vài ngày qua. Arbeloa trò chuyện với các trợ lý như thường lệ, còn các cầu thủ chia nhóm đá bóng ma.

Những cái tên không xuất hiện gồm Rodrygo, Militao, Mendy, Güler và Carvajal do chấn thương. Dù vậy, Dani Ceballos vẫn tập luyện bình thường. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho rằng tiền vệ người Tây Ban Nha tiếp tục bị loại khỏi danh sách thi đấu sau những bất đồng với Arbeloa.

Một tín hiệu tích cực khác với Real Madrid là Kylian Mbappe đã trở lại tập luyện cùng toàn đội sau chấn thương cơ. Tiền đạo người Pháp được kỳ vọng đủ thể lực để góp mặt ở El Clasico.

Trước đó, Arbeloa công khai bảo vệ Valverde và Tchouameni trong buổi họp báo, đồng thời tỏ ra tức giận vì thông tin nội bộ phòng thay đồ bị rò rỉ ra ngoài. HLV người Tây Ban Nha khẳng định các cầu thủ đã nhận sai, xin lỗi và xứng đáng được trao cơ hội sửa sai thay vì bị “đóng đinh” trước truyền thông.