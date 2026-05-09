Arbeloa phơi bày vết rạn lớn nhất ở Real Madrid

HLV Alvaro Arbeloa chọn đứng về phía Valverde và Tchouameni sau vụ xô xát nội bộ, đồng thời chỉ trích việc phòng thay đồ Real Madrid bị rò rỉ thông tin ra ngoài.

Real Madrid đang trải qua một trong những mùa giải hỗn loạn nhất nhiều năm trở lại đây. Thành tích sa sút, áp lực bủa vây và những tin đồn nội bộ liên tiếp xuất hiện khiến Bernabeu chưa bao giờ thực sự yên ổn. Vụ va chạm giữa Federico Valverde và Aurelien Tchouameni chỉ là đỉnh điểm mới nhất của cuộc khủng hoảng ấy.

Trong bầu không khí căng thẳng đó, Alvaro Arbeloa lại chọn cách đối diện rất khác. HLV người Tây Ban Nha không né tránh trách nhiệm, cũng không cố phủ nhận vụ việc. Ông thừa nhận Valverde và Tchouameni sai, nhưng từ chối biến hai học trò thành “tội đồ” trước truyền thông.

“Tôi sẽ không công khai đóng đinh họ”, Arbeloa nhấn mạnh trong buổi họp báo hôm 9/5.

Đó không đơn thuần là lời bảo vệ cầu thủ. Nó còn cho thấy cách Arbeloa muốn xây dựng quyền lực tại Real Madrid: giữ phòng thay đồ đoàn kết thay vì đẩy mọi thứ vào cuộc thanh trừng công khai.

Cựu hậu vệ Real Madrid hiểu rất rõ môi trường Bernabeu khắc nghiệt thế nào. Chỉ một thất bại cũng đủ tạo ra cơn bão chỉ trích. Một vụ việc nội bộ càng dễ bị thổi phồng thành dấu hiệu của sự sụp đổ.

Nhưng Arbeloa nhìn câu chuyện theo hướng khác. Ông xem đó là hệ quả của áp lực và sự thất vọng trong một mùa giải trắng tay, thay vì bằng chứng cho thấy phòng thay đồ mất kiểm soát.

Khi lấy Juanito làm ví dụ, Arbeloa muốn nhấn mạnh rằng ngay cả những biểu tượng lớn nhất Real Madrid cũng từng mắc sai lầm. Điều khiến họ được nhớ đến không phải sự hoàn hảo, mà là cách họ chiến đấu vì màu áo trắng.

Thông điệp ấy rõ ràng nhắm tới Valverde. Tiền vệ người Uruguay đang hứng chỉ trích dữ dội sau vụ việc với Tchouameni. Nhưng với Arbeloa, một khoảnh khắc mất kiểm soát không thể xóa sạch những năm tháng cống hiến của cầu thủ này cho Real Madrid.

Tuy nhiên, điều khiến Arbeloa khó chịu nhất lại không phải cú xô xát giữa hai cầu thủ. Ông nhiều lần nhắc đi nhắc lại chuyện nội bộ bị rò rỉ ra ngoài và gọi đó là “sự phản bội” với CLB. Chi tiết ấy cho thấy vấn đề lớn nhất ở Real Madrid lúc này không chỉ là kết quả trên sân. Khi những chuyện trong phòng thay đồ liên tục xuất hiện trên mặt báo, niềm tin nội bộ cũng bắt đầu lung lay.

Real Madrid từng trải qua nhiều giai đoạn khó khăn trong lịch sử. Nhưng thứ giúp họ tồn tại luôn là sự thống nhất bên trong phòng thay đồ. Arbeloa hiểu rõ điều đó vì ông từng là một phần của thế hệ chinh phục Champions League cùng Carlo Ancelotti và Zidane.

Bởi vậy, phản ứng của ông lần này mang nhiều ý nghĩa hơn một buổi họp báo thông thường. Arbeloa không cố phủ nhận khủng hoảng. Ông chấp nhận nó tồn tại. Nhưng thay vì đổ lỗi cho cầu thủ, nhà cầm quân người Tây Ban Nha muốn bảo vệ tập thể khỏi sự hỗn loạn bên ngoài.

Đó cũng là lý do Arbeloa đứng ra nhận trách nhiệm thay đội bóng: “Nếu cần chỉ trích ai đó, hãy chỉ trích tôi”.

Phát biểu ấy có thể không giúp Real Madrid lập tức ổn định. Nhưng ít nhất, Arbeloa đang cho thấy ông hiểu điều quan trọng nhất tại Bernabeu lúc này không phải tìm ra vật tế thần, mà là giữ cho phòng thay đồ không vỡ vụn hoàn toàn sau một mùa giải thất vọng.