Lộ diện ứng viên hàng đầu cho vị trí HLV Real Madrid

  • Thứ năm, 16/4/2026 19:00 (GMT+7)
Thất bại trước Bayern Munich tại Champions League khiến tương lai của HLV Alvaro Arbeloa trở nên lung lay dữ dội.

Pochettino và Klopp đều được Real Madrid để mắt.

Rạng sáng 16/4, Real Madrid dừng bước ở tứ kết Champions League sau thất bại 3-4 (tổng tỷ số 4-6) trước Bayern của HLV Vincent Kompany. Kết quả khiến "Los Blancos" trải qua mùa giải trắng tay thứ 2 liên tiếp. Họ bị loại khỏi Cúp Nhà vua và kém đội đầu bảng Barcelona tới 9 điểm tại La Liga khi mùa giải chỉ còn 7 vòng.

Theo The Athletic, Arbeloa khả năng sẽ bị sa thải dù có thể vẫn tại vị đến hết mùa. Sau trận thua, chính ông cũng thừa nhận tương lai không nằm trong tay mình: "Đó là quyết định của CLB. Tôi chỉ mong Real Madrid chiến thắng, bất kể ai dẫn dắt".

Trong bối cảnh đó, ban lãnh đạo Real nhắm tới 4 cái tên thay thế. Jurgen Klopp là ứng viên hàng đầu, bất chấp ông giữ vai trò lãnh đạo ở Red Bull. Chủ tịch Florentino Perez cũng dành sự ưu ái đặc biệt cho Zinedine Zidane. Dù vậy, huyền thoại người Pháp đã đạt thỏa thuận dẫn dắt tuyển quốc gia sau World Cup 2026.

Ngoài ra, Didier Deschamps và Mauricio Pochettino cũng nằm trong tầm ngắm. Cả hai đều là những chiến lược gia giàu kinh nghiệm và được đánh giá cao về khả năng xây dựng đội bóng.

Với áp lực thành tích luôn ở mức tối đa, Real Madrid dường như không sẵn sàng chấp nhận một mùa giải thất bại. Do đó, chiếc ghế huấn luyện tại Bernabeu nhiều khả năng sẽ sớm có biến động lớn trong hè 2026.

