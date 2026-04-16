Tới lúc Real bán Vinicius?

  • Thứ năm, 16/4/2026 16:50 (GMT+7)
Cựu thủ môn Santiago Canizares cho rằng Real Madrid nên cân nhắc bán Vinicius Junior trong kế hoạch tái thiết lực lượng.

Phát biểu trên Movistar, Canizares cho rằng Vinicius không còn duy trì phong độ tương xứng với vị thế và mức đãi ngộ suốt 2 năm qua. Không chỉ vậy, cầu thủ này còn liên quan đến nhiều tranh cãi ngoài chuyên môn, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Real Madrid.

"Cậu ấy không mang lại giá trị như kỳ vọng. Nếu có đề nghị hợp lý, tôi sẽ bán", cựu thủ môn người Tây Ban Nha nhấn mạnh.

Bên cạnh yếu tố phong độ, Canizares cũng đặt dấu hỏi về sự phù hợp của Vinicius trong sơ đồ chiến thuật khi đội bóng xoay quanh Kylian Mbappe. Theo ông, sự chồng chéo về phong cách chơi có thể khiến Real Madrid gặp khó trong việc tối ưu hóa sức tấn công.

Tuy nhiên, ông thừa nhận việc bán cầu thủ tầm cỡ như Vinicius không đơn giản. "Nói bán thì dễ, nhưng phải có người mua. Như trường hợp Rodrygo, Real từng định giá 70-80 triệu euro nhưng không có đề nghị tương xứng. Khi đó, giữ lại và chờ cầu thủ lấy lại phong độ là lựa chọn hợp lý hơn", Canizares phân tích.

Ngoài câu chuyện nhân sự trên sân, Canizares cũng không quên đề cập đến băng ghế huấn luyện. Ông cho rằng Alvaro Arbeloa khó có cơ hội tiếp tục dẫn dắt đội bóng khi không có thành tích nổi bật cũng như nền tảng đủ vững chắc.

Những nhận định cứng rắn của Canizares cho thấy áp lực cải tổ đè nặng lên Real Madrid sau mùa giải trắng tay đầy thất vọng.

Khép lại loạt trận tứ kết Champions League, Real Madrid thua Bayern với tổng tỷ số 4-6. Lượt đi, họ nhận thất bại 1-2 ngay trên sân nhà Santiago Bernabeu. Với Real Madrid, kịch bản mùa giải tay trắng đang hiện ra trước mắt.

