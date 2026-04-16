Real Madrid sắp sa thải HLV Arbeloa?

Tương lai của HLV Alvaro Arbeloa tại Real Madrid coi như được định đoạt sau khi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha dừng bước ở tứ kết Champions League rạng sáng 16/4.

Hình ảnh buồn của Arbeloa sau thất bại.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano gây chú ý khi đăng tải hình ảnh Arbeloa lặng lẽ trên xe buýt tại Munich, đồng thời khẳng định: "Đó là khoảnh khắc của ông trên cương vị HLV Real Madrid tại đấu trường châu Âu". Theo nhà báo người Italy, ban lãnh đạo CLB sẽ sớm đưa ra quyết định về tương lai của chiến lược gia người Tây Ban Nha.

The Athletic cũng xác nhận khả năng Arbeloa bị sa thải là rất lớn, dù ông có thể được giữ lại dẫn dắt đội bóng đến hết mùa giải. Cựu hậu vệ này mới được bổ nhiệm từ tháng 1 để thay thế Xabi Alonso với kỳ vọng cải thiện thành tích.

Dù đối mặt áp lực lớn, Arbeloa giữ thái độ điềm tĩnh. Ông khẳng định sẽ tôn trọng mọi quyết định từ CLB và không đặt nặng tương lai cá nhân, thay vào đó bày tỏ sự tiếc nuối cho tập thể sau thất bại.

Ở tứ kết Champions League, Real Madrid để thua Bayern Munich với tổng tỷ số 4-6, qua đó lỡ cơ hội chinh phục danh hiệu thứ 16 trong lịch sử. Trận thua này cũng làm dấy lên tranh cãi, đặc biệt là tình huống thẻ đỏ của Eduardo Camavinga.

Không chỉ dừng lại ở đấu trường châu Âu, Real Madrid còn sớm bị loại khỏi Cúp Nhà vua Tây Ban Nha bởi đội hạng hai Albacete ngay trong trận đầu tiên của Arbeloa. Tại La Liga, họ xếp thứ hai và kém Barcelona tới 9 điểm khi mùa giải chỉ còn 7 vòng đấu.

Kịch bản trắng tay hiện hữu rõ rệt với đội chủ sân Bernabeu. Nếu điều đó xảy ra, đây sẽ là mùa giải thứ 2 liên tiếp Real Madrid không giành danh hiệu lớn, điều chưa từng xảy ra trong suốt 16 năm qua.

