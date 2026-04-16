Real Madrid đổi vận xấu sau khi Mbappe trở lại

Thành tích của Real Madrid đang trở thành chủ đề gây tranh cãi, đặc biệt khi Kylian Mbappe trở lại đội hình xuất phát.

Mbappe bị chế nhạo. Ảnh: Reuters.

Những con số thống kê gần đây cho thấy sự khác biệt rõ rệt về thành tích của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trước và sau khi Mbappe tái xuất.

Trước thời điểm đội trưởng tuyển Pháp trở lại, Real Madrid thể hiện phong độ ấn tượng với chuỗi trận thăng hoa. Họ lần lượt đánh bại Celta Vigo với tỷ số 2-1, hạ gục Manchester City ở hai lượt trận với các tỷ số 3-0 và 2-1, vùi dập Elche 4-1 và vượt qua Atletico Madrid 3-2. Đây là chuỗi trận cho thấy sự ổn định cả trong tấn công lẫn phòng ngự của đội bóng.

Tuy nhiên, kể từ khi Mbappe tái xuất, mọi thứ lại diễn biến theo chiều hướng tiêu cực. Real Madrid để thua Mallorca 1-2, tiếp tục nhận thất bại trước Bayern Munich với cùng tỷ số, hòa 1-1 trước Girona và mới nhất là trận thua 3-4 trước Bayern Munich tại trận lượt về tứ kết Champions League rạng sáng 16/4.

Mbappe ghi bàn trong thất bại của Real trước Bayern. Ảnh: Reuters.

Thành tích trái ngược của Real Madrid đã tạo nên nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Một bộ phận CĐV mỉa mai rằng Mbappe mang lại vận rủi cho “Los Blancos”.

Ở chiều ngược lại, nhiều người hâm mộ cho rằng Mbappe gánh vác hàng công Real Madrid trong hai năm qua, và kết quả thất vọng là vấn đề của cả tập thể chứ không thể đổ lỗi cho riêng ngôi sao người Pháp.

Bên cạnh thành tích tập thể, Mbappe còn bị chế giễu khi tiếp tục trắng tay tại Champions League. Ra mắt giải đấu cách đây 10 năm, tiền đạo người Pháp vẫn chưa một lần chạm tay vào danh hiệu. Lần gần nhất anh vào chung kết Champions League đã cách đây 6 năm, khi còn khoác áo PSG và để thua 0-1 trước Bayern Munich.

Trong bối cảnh Real Madrid bị loại khỏi Champions League, Copa del Rey và đang kém Barcelona 9 điểm tại La Liga, mùa giải của Mbappe có nguy cơ khép lại mà không có bất kỳ danh hiệu tập thể nào.

