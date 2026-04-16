Thất bại của Real đẩy La Liga vào thế khó

  • Thứ năm, 16/4/2026 08:58 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

La Liga đứng trước nguy cơ đánh mất suất thứ 5 dự Champions League khi Bundesliga thu hẹp khoảng cách sau vòng tứ kết cúp châu Âu.

La Liga đang bị Bundesliga đuổi sát sao về điểm số trên BXH châu Âu.

Sau loạt trận tứ kết Champions League, cục diện cuộc đua hệ số UEFA giữa La LigaBundesliga trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Việc Real Madrid bị Bayern Munich loại vào rạng sáng 16/4, cùng với khả năng Celta Vigo dừng bước trước SC Freiburg ở Europa League, khiến giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha chịu tổn thất đáng kể.

Trước đó, La Liga chắc chắn mất một suất vào bán kết do cuộc đối đầu nội bộ giữa Atletico Madrid và Barcelona. Dù Barcelona bị loại, giải đấu Tây Ban Nha vẫn thu về điểm số từ chiến thắng của đội bóng xứ Catalonia và khoản thưởng hệ số nhờ Atletico tiến vào bán kết.

Tuy nhiên, thất bại của Real Madrid trong cuộc đối đầu trực tiếp với Bayern tạo lợi thế rõ rệt cho Bundesliga. Không chỉ giành vé đi tiếp, đại diện nước Đức còn tích lũy thêm điểm hệ số, qua đó rút ngắn khoảng cách đáng kể giữa hai giải đấu.

Hiện tại, La Liga đạt 21,343 điểm hệ số UEFA, nhỉnh hơn Bundesliga (20,785 điểm) nhưng chỉ còn cách biệt 0,558 điểm. Khoảng cách mong manh này hoàn toàn có thể bị san lấp khi các giải đấu Europa League và Conference League bước vào giai đoạn quyết định.

Ở sân chơi châu Âu, Tây Ban Nha chỉ còn 4/8 đại diện, trong đó Celta Vigo ở thế bất lợi vì thua 0-3 ở lượt đi, Real Betis chưa chắc chắn đi tiếp trước Braga, còn Rayo Vallecano là đội duy nhất nắm lợi thế ở Conference League. Trong khi đó, phía Đức vẫn còn nhiều đại diện sáng cửa, đặc biệt là Freiburg và FSV Mainz 05 (Conference League).

Một yếu tố bất lợi khác với La Liga là số đội tham dự nhiều hơn Bundesliga (8 so với 7), khiến điểm số bị chia nhỏ hơn. Điều này khiến cuộc đua giành suất thứ 5 Champions League trở nên khốc liệt và khó lường trong chặng cuối mùa giải.

Mbappe lập kỷ lục chưa từng có ở Champions League

Kylian Mbappe tiếp tục ghi dấu ấn ở Champions League, dù Real Madrid phải dừng bước trước Bayern Munich ở tứ kết lượt về rạng sáng 16/4.

3 giờ trước

Mbappe lắc đầu trước hành động phản cảm của CĐV Bayern

Kylian Mbappe tỏ rõ sự khó chịu khi một bộ phận CĐV Bayern Munich phá vỡ phút mặc niệm trước trận đại chiến với Real Madrid tại Champions League rạng sáng 16/4.

3 giờ trước

Kane tạo lịch sử trước Real Madrid

Tiền đạo Harry Kane tiếp tục khẳng định đẳng cấp của một trong những chân sút hàng đầu châu Âu khi thiết lập cột mốc lịch sử tại Champions League.

3 giờ trước

Những cái tên nào đủ sức về dẫn dắt Real Madrid mùa tới Real Madrid đang trải qua mùa giải 2025/26 vô cùng khó khăn và đứng trước nguy cơ trắng tay. Việc tìm ra một vị thuyền trưởng mới chèo lái con tàu Hoàng gia Tây Ban Nha có lẽ là điều mà thượng tầng CLB này nghĩ đến.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Đào Trần

Real La Liga Bundesliga Real Madrid BAyern Munich Champions League

    Sai lam giet chet Real Madrid hinh anh

    Sai lầm giết chết Real Madrid

    1 giờ trước 09:01 16/4/2026

    Một trận đấu hay trước Bayern Munich không đủ che lấp mùa giải dang dở của Real Madrid, nơi họ tự đánh rơi vinh quang từ trước khi tiếng còi tại Munich vang lên.

    Cang thang cuoc dua vua pha luoi Champions League hinh anh

    Căng thẳng cuộc đua vua phá lưới Champions League

    1 giờ trước 09:01 16/4/2026

    Cuộc đua Vua phá lưới Champions League mùa giải 2025/26 đang bước vào giai đoạn gay cấn, khi những chân sút hàng đầu châu Âu đều đạt hiệu suất ghi bàn ấn tượng.

    Sneijder: 'Camavinga that ngu ngoc' hinh anh

    Sneijder: 'Camavinga thật ngu ngốc'

    2 giờ trước 08:42 16/4/2026

    Cựu danh thủ Wesley Sneijder có những phát biểu gay gắt nhắm vào Eduardo Camavinga sau khi Real Madrid bị loại khỏi Champions League.

