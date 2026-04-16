Thất bại của Real đẩy La Liga vào thế khó

La Liga đứng trước nguy cơ đánh mất suất thứ 5 dự Champions League khi Bundesliga thu hẹp khoảng cách sau vòng tứ kết cúp châu Âu.

La Liga đang bị Bundesliga đuổi sát sao về điểm số trên BXH châu Âu.

Sau loạt trận tứ kết Champions League, cục diện cuộc đua hệ số UEFA giữa La Liga và Bundesliga trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Việc Real Madrid bị Bayern Munich loại vào rạng sáng 16/4, cùng với khả năng Celta Vigo dừng bước trước SC Freiburg ở Europa League, khiến giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha chịu tổn thất đáng kể.

Trước đó, La Liga chắc chắn mất một suất vào bán kết do cuộc đối đầu nội bộ giữa Atletico Madrid và Barcelona. Dù Barcelona bị loại, giải đấu Tây Ban Nha vẫn thu về điểm số từ chiến thắng của đội bóng xứ Catalonia và khoản thưởng hệ số nhờ Atletico tiến vào bán kết.

Tuy nhiên, thất bại của Real Madrid trong cuộc đối đầu trực tiếp với Bayern tạo lợi thế rõ rệt cho Bundesliga. Không chỉ giành vé đi tiếp, đại diện nước Đức còn tích lũy thêm điểm hệ số, qua đó rút ngắn khoảng cách đáng kể giữa hai giải đấu.

Hiện tại, La Liga đạt 21,343 điểm hệ số UEFA, nhỉnh hơn Bundesliga (20,785 điểm) nhưng chỉ còn cách biệt 0,558 điểm. Khoảng cách mong manh này hoàn toàn có thể bị san lấp khi các giải đấu Europa League và Conference League bước vào giai đoạn quyết định.

Ở sân chơi châu Âu, Tây Ban Nha chỉ còn 4/8 đại diện, trong đó Celta Vigo ở thế bất lợi vì thua 0-3 ở lượt đi, Real Betis chưa chắc chắn đi tiếp trước Braga, còn Rayo Vallecano là đội duy nhất nắm lợi thế ở Conference League. Trong khi đó, phía Đức vẫn còn nhiều đại diện sáng cửa, đặc biệt là Freiburg và FSV Mainz 05 (Conference League).

Một yếu tố bất lợi khác với La Liga là số đội tham dự nhiều hơn Bundesliga (8 so với 7), khiến điểm số bị chia nhỏ hơn. Điều này khiến cuộc đua giành suất thứ 5 Champions League trở nên khốc liệt và khó lường trong chặng cuối mùa giải.

