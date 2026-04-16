Mbappe lập kỷ lục chưa từng có ở Champions League

  • Thứ năm, 16/4/2026 06:58 (GMT+7)
Kylian Mbappe tiếp tục ghi dấu ấn ở Champions League, dù Real Madrid phải dừng bước trước Bayern Munich ở tứ kết lượt về rạng sáng 16/4.

Mbappe phá ký lục ghi bàn của Messi.

Dù thất bại 3-4 và bị loại với tổng tỷ số 5-6 trên sân Allianz Arena, Mbappe vẫn là tâm điểm chú ý. Anh ghi bàn thắng thứ 15 tại Champions League mùa này, qua đó san bằng kỷ lục của Karim Benzema về số bàn thắng nhiều nhất của một cầu thủ Pháp trong một mùa giải ở cúp châu Âu.

Không dừng lại ở đó, tiền đạo người Pháp còn phá kỷ lục từng thuộc về Lionel Messi. Mbappe trở thành cầu thủ đạt mốc 70 bàn thắng tại Champions League ở độ tuổi 27 tuổi và 116 ngày, sớm hơn gần 3 tuần so với Messi. Kỷ lục cũ do Leo thiết lập ở tuổi 27 và 134 ngày.

Ngoài ra, Mbappe cũng là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Champions League ghi 10 bàn trên sân khách trong một mùa giải. Điều này phản ánh phong độ ổn định và khả năng tỏa sáng ở những trận đấu lớn. Thực tế, cựu sao PSG chạm mốc 40 bàn sau 39 trận trên mọi đấu trường mùa này.

Tuy nhiên, màn trình diễn rực sáng của anh không thể giúp Real Madrid tránh khỏi thất bại. Sau khi thua 1-2 ở lượt đi trên sân nhà, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tiếp tục gục ngã tại Đức và phải rời cuộc chơi ngay từ vòng tứ kết.

Trong bối cảnh Real Madrid bị loại khỏi Champions League, Copa del Rey và đang kém Barcelona 9 điểm tại La Liga, mùa giải xuất sắc của Mbappe có nguy cơ kết thúc mà không có danh hiệu tập thể nào.

Minh Nghi

  Karim Benzema

    Karim Benzema

    Karim Benzema là cầu thủ bóng đá người Pháp đang thi đấu cho Real Madrid thuộc giải La Liga và đội tuyển Pháp. Anh đá ở vị trí tiền đạo.

    • Ngày sinh: 19/12/1987
    • Nơi sinh: Lyon, Pháp
    • Chiều cao: 1.87 m

