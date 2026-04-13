Real Madrid thở phào vì Mbappe

Kylian Mbappe mang tới tin vui cho Real Madrid trước chuyến hành quân đến sân Alianz Arena thuộc tứ kết lượt về Champions League 2025/26.

Mbappe sẽ có cơ hội đối đầu với Neuer ở lượt về vào ngày 16/4.

Hình ảnh Mbappe trở lại tập luyện cùng Real Madrid làm vơi đi nỗi lo cho sau khi tiền đạo người Pháp gặp phải chấn thương vùng mắt. Thông tin đến đúng thời điểm đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chuẩn bị hành quân tới sân của Bayern Munich.

Sự tái xuất của Mbappe là cực kỳ quan trọng. Trong bối cảnh để thua Bayern Munich 1-2 sau lượt đi, Mbappe được kỳ vọng sẽ giúp hàng công Real Madrid thi đấu khởi sắc hơn. Thực tế, chính tiền đạo người Pháp ghi bàn duy nhất, níu giữ lại hy vọng cho "Los Blancos" ở lượt đi.

Chuyến làm khách tại Allianz Arena được đánh giá rất khó khăn khi Bayern Munich luôn duy trì lối chơi cường độ cao và khả năng áp đặt thế trận ngay từ đầu. Đây là cách chơi khiến hệ thống của Real Madrid gặp nhiều khó khăn trong suốt lượt đi.

Sự hiện diện của Mbappe còn tác động trực tiếp đến cách Bayern Munich tổ chức phòng ngự. Đội bóng Đức buộc phải kéo thấp đội hình hơn hoặc dành thêm nhân sự để theo kèm Mbappe. Điều đó mở ra khoảng trống cho các vệ tinh xung quanh khai thác.

Và khi bị dồn vào thế chân tường trong cuộc đối đầu mà mọi sai số đều phải trả giá bằng việc bị loại, việc Mbappe trở lại đúng thời điểm có thể là chìa khóa giúp đội bóng thủ đô Tây Ban Nha tạo nên phép màu trên đất Đức.

