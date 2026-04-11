Real Madrid đưa Didier Deschamps vào tầm ngắm cho mùa tới

Đội chủ sân Bernabeu được cho là đã đưa Didier Deschamps vào danh sách rút gọn cho vị trí HLV trưởng mùa giải 2026/27.

Thông tin về khả năng Didier Deschamps lọt vào tầm ngắm của Real Madrid nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông châu Âu. Đây được xem là bước đi đáng chú ý trong bối cảnh đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang chuẩn bị cho những thay đổi quan trọng sau mùa giải hiện tại.

Theo dữ kiện ban đầu, Deschamps nằm trong danh sách rút gọn mà Real Madrid cân nhắc cho băng ghế huấn luyện. Dù chưa có xác nhận chính thức về việc đàm phán, việc nhà cầm quân người Pháp xuất hiện trong kế hoạch là hoàn toàn khả thi. Nhất là khi Real Madrid sở hữu nhiều học trò của ông trên tuyển Pháp.

Nếu thành sự thật, chúng ta sẽ được thấy Mbappe được tỏa sáng trong sơ đồ do chính Deschamps vận hành.

Deschamps không phải gương mặt xa lạ với bóng đá đỉnh cao. Ông từng dẫn dắt đội tuyển Pháp đến chức vô địch World Cup 2018 và duy trì sự ổn định trong nhiều năm. Kinh nghiệm quản lý phòng thay đồ với nhiều ngôi sao lớn là điểm cộng đáng kể nếu ông thực sự trở thành ứng viên nghiêm túc tại Bernabeu.

Tuy nhiên, việc chuyển từ cấp độ đội tuyển sang dẫn dắt một CLB như Real Madrid luôn là thách thức lớn. Áp lực thành tích, lịch thi đấu dày đặc và yêu cầu kiểm soát lối chơi ở cấp CLB hoàn toàn khác so với môi trường đội tuyển quốc gia.

Ở chiều ngược lại, Real Madrid cũng đang đứng trước giai đoạn chuyển giao quan trọng. Đội bóng cần một HLV không chỉ đủ uy tín mà còn có khả năng duy trì tính cạnh tranh ở Champions League và La Liga.

Việc đưa Deschamps vào danh sách rút gọn cho thấy Real Madrid đang cân nhắc nhiều phương án khác nhau. Dù vậy, mọi quyết định cuối cùng nhiều khả năng chỉ được đưa ra khi mùa giải khép lại.