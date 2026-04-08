Arbeloa thua kém Alonso qua những con số

  • Thứ tư, 8/4/2026 10:44 (GMT+7)
Những con số thống kê sau thất bại trước Bayern Munich tại của Real Madrid tại tứ kết Champions League khiến ta ''giật mình'' vì sự ''hiệu quả'' mà Arbeloa đem lại.

Real Madrid đang bước trên hai quỹ đạo khác nhau chỉ trong một mùa giải, và sự khác biệt được thể hiện rõ qua những con số cơ bản nhất. Dưới thời Xabi Alonso, mặc dù thành tích có phần không khả quan nhưng đội bóng chỉ thua 5 trận sau 28 lần ra sân. Khi Alvaro Arbeloa tiếp quản, con số này tăng lên 6 thất bại chỉ sau 19 trận.

Không cần đến hệ thống thống kê phức tạp, tần suất thua trận đã đủ để chỉ ra vấn đề. Với Alonso, Real Madrid thua trung bình 1 trận sau mỗi 5,6 trận. Dưới thời Arbeloa, tỷ lệ này rút ngắn xuống còn 1 trận sau mỗi 3,1 trận. Khoảng cách gần như gấp đôi cho thấy mức độ ổn định đã suy giảm rõ rệt.

Arbeloa, Alonso, Real Madrid anh 1

Bảng so sánh thành tích khi dẫn dắt Real của Arbeloa và Alonso.

Sự khác biệt không chỉ nằm ở kết quả, mà còn phản ánh cách đội bóng vận hành. Giai đoạn của Alonso cho thấy một Real Madrid kiểm soát có kỷ luật. Nhưng chính những lục đục trong phòng thay đồ khiến cựu HLV Leverkusen mất ghế. Ngược lại, dưới thời Arbeloa, phòng thay đồ có phần ổn định hơn, nhưng hiệu quả đem lại thật sự không cao.

Thất bại 1-2 trước Bayern Munich là ví dụ rõ ràng. Real Madrid không chỉ thua về tỷ số, mà còn lép vế về thế trận trong phần lớn thời gian, nhất là hiệp một. Đó không phải là một trận thua đơn lẻ, mà nằm trong xu hướng chung về việc đánh mất kiểm soát.

Dĩ nhiên, cần nhìn nhận Arbeloa trong bối cảnh ông mới bước vào môi trường đỉnh cao, còn Alonso đã có nền tảng kinh nghiệm vững vàng hơn. Tuy nhiên, Real Madrid là nơi mọi con số đều bị soi xét. Khi hiệu suất đi xuống, áp lực là điều không thể tránh khỏi.

Những thống kê hiện tại chưa thể kết luận tương lai, nhưng đủ để chỉ ra một thực tế: Arbeloa chỉ đưa ra được sự an tâm dưới góc độ của một người ổn định tinh thần cầu thủ hơn là một HLV có chuyên môn và thành tích rõ ràng.

Bí quyết 'thành công' của Arbeloa Alvaro Arbeloa đang tạo dấu ấn bằng sự uyển chuyển, khéo léo trong cách vận hành đội bóng và khả năng tối ưu con người, biến những nguồn lực sẵn có thành lợi thế cạnh tranh rõ rệt.

Bộ mặt tương phản của 'đôi cánh' Real Madrid trước Bayern Munich

Trong khi Trent Alexander-Arnold liên tục khuấy đảo hành lang phải, Carreras lại trở thành điểm yếu khi liên tục bị khai thác khiến Real Madrid gặp bất lợi sau tứ kết lượt đi Champions League

4 giờ trước

Olise sắp vượt Messi

Michael Olise có màn trình diễn hiệu quả trong chiến thắng 2-1 của Bayern Munich trước Real Madrid tại lượt đi tứ kết Champions League rạng sáng 8/4.

6 giờ trước

Phản ứng của Zidane khi Real thua Bayern

Huyền thoại Zidane ngồi trên khán đài chứng kiến Real Madrid thua Bayern Munich với tỷ số 1-2 ngay tại Bernabeu, trong trận đấu Bayern Munich tận dụng sai lầm để chiếm lợi thế.

3 giờ trước

    Upamecano la 'ga he' trong chien thang cua Bayern hinh anh

    Upamecano là 'gã hề' trong chiến thắng của Bayern

    19 phút trước 12:08 8/4/2026

    0

    Bayern Munich thắng Real Madrid tại Bernabeu ở trận tứ kết lượt đi Champions League, nhưng phía sau chiến công ấy là một Dayot Upamecano khiến người ta vừa khen vừa lo.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

