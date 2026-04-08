Arbeloa thua kém Alonso qua những con số

Những con số thống kê sau thất bại trước Bayern Munich tại của Real Madrid tại tứ kết Champions League khiến ta ''giật mình'' vì sự ''hiệu quả'' mà Arbeloa đem lại.

Real Madrid đang bước trên hai quỹ đạo khác nhau chỉ trong một mùa giải, và sự khác biệt được thể hiện rõ qua những con số cơ bản nhất. Dưới thời Xabi Alonso, mặc dù thành tích có phần không khả quan nhưng đội bóng chỉ thua 5 trận sau 28 lần ra sân. Khi Alvaro Arbeloa tiếp quản, con số này tăng lên 6 thất bại chỉ sau 19 trận.

Không cần đến hệ thống thống kê phức tạp, tần suất thua trận đã đủ để chỉ ra vấn đề. Với Alonso, Real Madrid thua trung bình 1 trận sau mỗi 5,6 trận. Dưới thời Arbeloa, tỷ lệ này rút ngắn xuống còn 1 trận sau mỗi 3,1 trận. Khoảng cách gần như gấp đôi cho thấy mức độ ổn định đã suy giảm rõ rệt.

Bảng so sánh thành tích khi dẫn dắt Real của Arbeloa và Alonso.

Sự khác biệt không chỉ nằm ở kết quả, mà còn phản ánh cách đội bóng vận hành. Giai đoạn của Alonso cho thấy một Real Madrid kiểm soát có kỷ luật. Nhưng chính những lục đục trong phòng thay đồ khiến cựu HLV Leverkusen mất ghế. Ngược lại, dưới thời Arbeloa, phòng thay đồ có phần ổn định hơn, nhưng hiệu quả đem lại thật sự không cao.

Thất bại 1-2 trước Bayern Munich là ví dụ rõ ràng. Real Madrid không chỉ thua về tỷ số, mà còn lép vế về thế trận trong phần lớn thời gian, nhất là hiệp một. Đó không phải là một trận thua đơn lẻ, mà nằm trong xu hướng chung về việc đánh mất kiểm soát.

Dĩ nhiên, cần nhìn nhận Arbeloa trong bối cảnh ông mới bước vào môi trường đỉnh cao, còn Alonso đã có nền tảng kinh nghiệm vững vàng hơn. Tuy nhiên, Real Madrid là nơi mọi con số đều bị soi xét. Khi hiệu suất đi xuống, áp lực là điều không thể tránh khỏi.

Những thống kê hiện tại chưa thể kết luận tương lai, nhưng đủ để chỉ ra một thực tế: Arbeloa chỉ đưa ra được sự an tâm dưới góc độ của một người ổn định tinh thần cầu thủ hơn là một HLV có chuyên môn và thành tích rõ ràng.