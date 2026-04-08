Phản ứng của Zidane khi Real thua Bayern

Huyền thoại Zidane ngồi trên khán đài chứng kiến Real Madrid thua Bayern Munich với tỷ số 1-2 ngay tại Bernabeu, trong trận đấu Bayern Munich tận dụng sai lầm để chiếm lợi thế.

Zidane buồn bã trên khán đài.

Thất bại 1-2 trước Bayern Munich ở lượt đi tứ kết Champions League rạng sáng 8/4 không chỉ khiến Real Madrid gặp bất lợi trước trận lượt về, mà còn để lại hình ảnh đầy cảm xúc trên khán đài. Zinedine Zidane, huyền thoại của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, đã có mặt cùng gia đình và lặng lẽ chứng kiến đội bóng cũ gục ngã.

Trận đấu tại Santiago Bernabeu diễn ra với thế trận không dễ dàng cho Real Madrid. Dù có những thời điểm kiểm soát bóng và tạo áp lực, đội chủ nhà không duy trì được sự ổn định cần thiết. Bayern Munich chơi chắc chắn và tận dụng hiệu quả các sai lầm.

Trên khán đài, Zidane nhiều lần lộ rõ sự thất vọng. Các góc quay truyền hình ghi lại khoảnh khắc ông lắc đầu, theo dõi từng pha bóng với ánh mắt căng thẳng.

Sự hiện diện của Zidane càng làm tăng thêm sức nặng cho trận đấu, bởi ông từng là biểu tượng trong những đêm Champions League huy hoàng của Real Madrid. Tuy nhiên, ánh hào quang chiến thắng không dành cho "Los Blancos".

Bàn mở tỷ số đến vào cuối hiệp một, khi Luis Diaz khai thác một tình huống lỏng lẻo nơi hàng thủ Real sau đường chuyền của Serge Gnabry. Ngay đầu hiệp hai, Bayern tiếp tục gia tăng cách biệt nhờ pha lập công của Harry Kane.

Real Madrid không buông xuôi. Kylian Mbappe rút ngắn tỷ số ở phút 74 sau một pha phối hợp mạch lạc. Tuy nhiên, những nỗ lực trong khoảng thời gian còn lại không đủ để giúp họ tìm được bàn gỡ.

Thất bại trên sân nhà khiến Real Madrid buộc phải đối mặt thử thách lớn ở trận lượt về tại Munich. Cách biệt một bàn không quá lớn, nhưng thế trận cho thấy Bayern đang nắm lợi thế rõ ràng, nhất là khi họ còn có sân nhà hậu thuẫn sau đây một tuần.

Cuộc đối đầu vẫn chưa khép lại, nhưng Bernabeu đã trải qua một đêm đáng quên. Và với Zidane sẽ còn khó chấp nhận khi nhìn Real Madrid thất thế ở sân chơi mà họ từng thống trị.

