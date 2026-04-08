Độ quái của Neuer làm Vinicius bẽ mặt

Thủ thành Manuel Neuer chứng minh đẳng cấp với màn trình diễn xuất sắc trong chiến thắng 2-1 của Bayern Munich trước Real Madrid tại lượt đi tứ kết Champions League rạng sáng 8/4.

Ở tuổi 40, Neuer không chỉ gây ấn tượng bởi những pha cứu thua mà còn bởi tư duy chơi bóng thông minh. Tình huống tiêu biểu nhất đến trong hiệp hai khi anh đối mặt với Vinicius Junior. Thủ môn người Đức chủ động băng lên phía trước, tạo cảm giác như mở ra khoảng trống để đối thủ vượt qua.

Tuy nhiên, ngay khi Vinicius định rê bóng qua người, Neuer lập tức lùi lại đúng thời điểm, khép góc, khiến tiền đạo của Real Madrid bị hạn chế góc sút và dứt điểm ra ngoài. Pha xử lý cho thấy khả năng đọc tình huống cùng kinh nghiệm dày dặn của cựu tuyển thủ Đức.

Vinicius không thể ghi bàn trong pha đối mặt Neuer.

UEFA đánh giá cao màn trình diễn của Neuer, nhấn mạnh sự điềm tĩnh trong những thời khắc quyết định cùng các pha cứu thua mang tính bước ngoặt. Hội đồng kỹ thuật của tổ chức này cho rằng thủ môn người Đức đã thể hiện đẳng cấp hàng đầu trong các tình huống một đối một.

Không ngạc nhiên khi Neuer được UEFA trao danh hiệu “Cầu thủ hay nhất trận”. Phát biểu sau trận, Neuer thừa nhận: “Chúng tôi biết Real Madrid nguy hiểm như thế nào trong tấn công. Họ tạo ra rất nhiều cơ hội. Dù vậy, chúng tôi rất vui với kết quả này, nhưng cũng hiểu rằng trận lượt về tại Munich sẽ rất khó khăn”.

Chiến thắng tại sân Bernabeu giúp Bayern chiếm lợi thế lớn trước trận lượt về ở Allianz Arena. Đại diện Bundesliga chỉ cần một kết quả hòa để giành vé vào bán kết. Khi đó, họ sẽ chạm trán đội thắng trong cặp đấu giữa Paris Saint-Germain và Liverpool.

