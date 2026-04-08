Trong chiến thắng 2-1 của Bayern Munich trước Real Madrid tại lượt đi tứ kết Champions League rạng sáng 8/4, cái tên để lại dấu ấn đậm nét nhất là thủ thành Manuel Neuer.

Mbappe sửng sốt với Neuer.

Khoảnh khắc tiêu biểu nhất của trận đấu đến khi Neuer liên tiếp từ chối các cơ hội mười mươi của Kylian Mbappe. Sau lần cứu thua thứ ba trước ngôi sao người Pháp, máy quay nhanh chóng ghi lại vẻ mặt kinh ngạc của Mbappe, trong khi Neuer vẫn giữ vẻ lạnh lùng quen thuộc. Đây là hình ảnh đã trở thành thương hiệu của thủ môn người Đức suốt nhiều năm qua.

Theo thống kê, Neuer thực hiện tổng cộng 9 pha cứu thua trong trận đấu này, con số cao nhất của anh trong màu áo Bayern Munich kể từ tháng 11/2020. Đáng chú ý, đây cũng là màn trình diễn ấn tượng nhất của anh tại vòng knock-out Champions League kể từ tháng 4/2017, khi anh từng có tới 10 pha cứu thua, cũng trong một cuộc đối đầu với chính Real Madrid.

Neuer làm nản lòng các chân sút Real Madrid. Ảnh: Reuters.

Phong độ chói sáng của Neuer tại sân Santiago Bernabeu đã làm lu mờ cả Mbappe lẫn Vinicius Júnior. Đội chủ nhà tung ra 20 cú sút, trong đó có 9 lần bóng đi trúng đích, nhưng chỉ ghi được 1 bàn do công của Mbappe ở phút 74.

Ở tuổi 40, khi nhiều cầu thủ đã giải nghệ hoặc đánh mất phong độ đỉnh cao, Neuer vẫn cho thấy đẳng cấp của một trong những thủ môn vĩ đại nhất bóng đá hiện đại. Không chỉ phản xạ xuất sắc, khả năng đọc tình huống và sự điềm tĩnh của anh đã giúp Bayern đứng vững trước sức ép khủng khiếp từ đội chủ sân Bernabeu.

Màn trình diễn này một lần nữa khẳng định giá trị gần như không thể thay thế của Neuer trong khung gỗ Bayern Munich. Trong một trận đấu đỉnh cao, nơi mọi sai lầm đều phải trả giá, kinh nghiệm và bản lĩnh của anh đã trở thành điểm tựa vững chắc, góp phần làm nên chiến thắng mang ý nghĩa lớn cho đại diện nước Đức.

