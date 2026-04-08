CĐV Real nổi giận với Vinicius

Vinicius trở thành tâm điểm tại sân Bernabeu bởi những pha xử lý hỏng ăn liên tiếp trong trận thua 1-2 trước Bayern vào rạng sáng 8/4.

Vinicius có ngày thi đấu đáng quên.

Trong trận đấu mà Real bị Bayern Munich dẫn trước 2 bàn, áp lực đè nặng lên toàn đội, và đặc biệt là ngôi sao người Brazil.

Theo Mundo Deportivo, mọi chuyện bắt đầu từ đầu hiệp hai, khi Real Madrid buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ. Vinicius, niềm hy vọng lớn trên hàng công, liên tục nhận bóng bên cánh trái và cố gắng tạo đột biến.

Tuy nhiên, những pha xử lý của anh lại thiếu hiệu quả. Một tình huống mất bóng kèm theo phản ứng không tích cực đã khiến khán giả trên sân không hài lòng, và những tiếng huýt sáo bắt đầu vang lên.

Dù vậy, Vinicius không né tránh. Anh tiếp tục đòi bóng, cố gắng thực hiện những pha rê dắt quen thuộc nhằm khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương. Nhưng trong một ngày phong độ không tốt, các pha đi bóng của anh đều bị hóa giải, không tạo ra được cơ hội thực sự nguy hiểm nào cho Real Madrid.

Đỉnh điểm của sự thất vọng đến ở phút 60. Từ một pha phản công nhanh, Vinicius có cơ hội đối mặt với thủ thành Manuel Neuer sau sai sót của Dayot Upamecano. Thế nhưng, cú dứt điểm của chân sút sinh năm 2000 lại thiếu chính xác, bỏ lỡ cơ hội vàng để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Ngay sau đó, những tiếng la ó trên khán đài càng trở nên rõ ràng hơn.

Vinicius bỏ lỡ cơ hội mười mươi.

Trong hiệp một, cũng chính cầu thủ người Brazil xử lý chần chừ, dẫn đến tình huống tấn công mang về bàn mở tỷ số cho Bayern Munich.

Trong ngày Vinicius chơi tệ, Kylian Mbappe kịp lên tiếng để rút ngắn tỷ số còn 1-2, qua đó giúp Real nuôi hy vọng về màn lội ngược dòng ngay trên sân nhà của đối thủ.