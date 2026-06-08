MU kiếm bộn tiền nhờ World Cup 2026

MU được dự báo sẽ thu về một khoản tiền đáng kể từ FIFA nhờ số lượng lớn cầu thủ tham dự World Cup 2026.

Các cầu thủ dự World Cup 2026 giúp MU kiếm bộn tiền. Ảnh: Reuters.

"Quỷ đỏ" là một trong những CLB có nhiều đại diện góp mặt nhất giải đấu khi có tới 13 cầu thủ được triệu tập lên các đội tuyển quốc gia. Danh sách này gồm Casemiro và Matheus Cunha (Brazil), Manuel Ugarte (Uruguay), Lisandro Martinez (Argentina), Bruno Fernandes và Diogo Dalot (Bồ Đào Nha), Amad Diallo (Bờ Biển Ngà), Noussair Mazraoui (Morocco), Altay Bayindir (Thổ Nhĩ Kỳ), Senne Lammens (Bỉ), Tyler Fletcher (Scotland) cùng bộ đôi người Anh Marcus Rashford và Kobbie Mainoo.

Theo chương trình hỗ trợ CLB của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), các đội bóng sẽ nhận được khoản bồi thường tài chính cho mỗi cầu thủ được CLB cho phép tập trung cùng đội tuyển quốc gia. Khoản chi trả được tính từ thời điểm cầu thủ hội quân cho đến khi đội tuyển của họ kết thúc hành trình tại World Cup, bất kể cầu thủ đó có ra sân thi đấu hay không.

Nguồn quỹ mà FIFA dành cho chương trình này lên tới 265 triệu bảng. Trong đó, 187 triệu bảng được phân bổ cho vòng chung kết World Cup, 75 triệu bảng dành cho giai đoạn vòng loại. Phần kinh phí còn lại sẽ được sử dụng để hỗ trợ sự phát triển và phúc lợi của bóng đá cấp CLB trên toàn thế giới.

Mỗi đội bóng sẽ nhận khoảng 3.730 bảng mỗi ngày cho từng cầu thủ tham dự giải. Điều đó đồng nghĩa một cầu thủ dừng bước ngay từ vòng bảng vẫn có thể mang về cho CLB chủ quản gần 120.000 bảng. Nếu đội tuyển của họ tiến tới trận chung kết, số tiền này có thể tăng lên hơn 212.000 bảng.

Khoản thu nhập bổ sung từ FIFA được xem là cú hích tài chính đáng kể cho MU ở kỳ chuyển nhượng hè này.

Highlights Brighton 0-3 MU MU khép lại mùa giải 2025/26 với chiến thắng 3-0 trước Brighton trên sân khách ở vòng 38 Premier League hôm 24/5.