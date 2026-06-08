Cái kết buồn cho những nhà vô địch tại Monaco GP

Tối 7/6 (giờ Hà Nội), tại Monaco, Max Verstappen phải bỏ cuộc ngay khi xuất phát. Đương kim vô địch Lando Norris cũng không thể hoàn thành chặng đua.

Chiếc xe của Verstappen không thể xuất phát.

Chiếc xe của Verstappen gây bất ngờ ở phiên phân hạng khi có tốc độ tốt, giúp anh xuất phát ở vị trí thứ hai vào ngày đua chính. Tuy nhiên, ngay khi đoàn xe bắt đầu di chuyển, xe của nhà vô địch thế giới 4 lần lại khựng lại khi vừa qua vạch. Anh phải bỏ cuộc ngay sau đó.

Lando Norris cũng chịu chung số phận. Ở vòng 46, chiếc xe McLaren gặp vấn đề, khiến tay đua này không thể bảo vệ chiến thắng ở Monaco.

Người về nhất chặng đua này năm 2024 là Charles Leclerc. Nhưng anh cũng không thể hoàn thành chặng đua tại quê nhà. Chiếc xe Ferrari đâm thẳng vào rào ở vòng 65, khiến Leclerc mất cơ hội cạnh tranh vị trí trên bục podium (ba tay đua về đích nhanh nhất).

Trong khi đó, Kimi Antonelli có pha xuất phát tốt, giúp anh có ưu thế trong suốt chặng đua. Tay đua 19 tuổi có chiến thắng chặng thứ 5 liên tiếp, qua đó giành 146 điểm và tiếp tục bỏ xa các đối thủ trong cuộc đua chức vô địch cá nhân.

Lewis Hamilton về đích thứ hai. Anh đã lên bục podium 3 lần sau 6 chặng đua mùa 2026. Dù chưa có chiến thắng nào, đây vẫn là tín hiệu tích cực cho nhà vô địch thế giới 7 lần so với mùa giải đáng thất vọng trước đó. Với việc Verstappen và Leclerc phải bỏ cuộc giữa chừng, Hadjar không mắc sai lầm nào để về đích thứ 3.