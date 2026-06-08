Tới lúc Eriksen dừng lại

Christian Eriksen lại ngã xuống sân cỏ. Chỉ vài giây thôi, nhưng đủ để khiến hàng triệu người hâm mộ trên thế giới nín thở.

Eriksen lại đổ gục xuống sân.

Năm năm trước tại Euro 2020, tiền vệ người Đan Mạch khiến cả thế giới bàng hoàng khi bị ngừng tim trong trận đấu với Phần Lan. Trái tim của anh ngừng đập khoảng 5 phút trước khi được các nhân viên y tế kéo trở lại từ ranh giới sinh tử. Đó là khoảnh khắc bóng đá trở nên nhỏ bé trước sự mong manh của sự sống.

Người ta từng nghĩ câu chuyện của Eriksen khép lại ở đó. Nhưng anh không chấp nhận số phận. Sau ca phẫu thuật cấy máy khử rung tim ICD, Eriksen trở lại sân cỏ trong sự khâm phục của cả thế giới. Brentford mở ra cánh cửa, Manchester United trao cho anh cơ hội ở đẳng cấp cao nhất, rồi Wolfsburg tiếp tục là điểm dừng chân mới.

Đó là hành trình phi thường. Nhưng sự cố mới nhất trong trận giao hữu giữa Đan Mạch và Ukraine đặt ra câu hỏi không ai muốn nhắc đến. Liệu đến lúc Eriksen nên dừng lại?

Eriksen không còn gì chứng minh

Điều đầu tiên cần khẳng định là chưa có bất kỳ kết luận y khoa nào cho thấy Eriksen buộc phải giải nghệ. Bác sĩ đội tuyển Đan Mạch xác nhận thiết bị ICD hoạt động đúng chức năng và cầu thủ nhanh chóng hồi tỉnh. Thậm chí, anh còn gửi lời trấn an "tôi ổn" tới các đồng đội.

Về mặt chuyên môn, Eriksen vẫn là cầu thủ đủ khả năng thi đấu đỉnh cao. Anh chưa hề đánh mất phẩm chất chơi bóng, nhãn quan chiến thuật hay đẳng cấp của một tiền vệ hàng đầu châu Âu.

Eriksen thoát khỏi "lưỡi hái tử thần" lần thứ 2 khi đang thi đấu.

Nhưng vấn đề lúc này không còn nằm ở chuyên môn. Nó nằm ở rủi ro.

Lần đầu tiên, người ta có thể gọi biến cố tại Euro 2020 là tai nạn. Lần thứ hai, mọi thứ trở nên khác hẳn. Dù nguyên nhân chính xác chưa được công bố, việc Eriksen tiếp tục gặp sự cố liên quan đến tim mạch ngay trên sân bóng chắc chắn sẽ làm dấy lên những lo ngại nghiêm túc.

Bóng đá hiện đại ngày càng khắc nghiệt. Các cầu thủ phải thi đấu với cường độ cao hơn, tốc độ lớn hơn và lịch trình dày đặc hơn bao giờ hết. Với một cơ thể từng trải qua biến cố sinh tử, việc tiếp tục theo đuổi môi trường khắc nghiệt ấy luôn đi kèm những dấu hỏi.

Có một chi tiết đáng suy ngẫm. Sau khi tỉnh lại, Eriksen không hỏi tỷ số trận đấu, không hỏi đội tuyển Đan Mạch đang đá ra sao. Điều đầu tiên anh làm là nhờ bác sĩ gửi lời tới đồng đội rằng mình vẫn ổn. Đó là phản ứng của một người từng đi qua lằn ranh sinh tử và hiểu rõ giá trị lớn nhất không nằm ở bóng đá, mà nằm ở việc còn được sống và ở bên những người thân yêu.

Điều khiến nhiều người lo lắng không phải là việc Eriksen gục ngã lần nữa, mà là cảm giác bất lực khi chứng kiến lịch sử dường như lặp lại. Năm 2021, cả thế giới cầu nguyện cho anh. Năm 2026, người hâm mộ lại trải qua những giây phút tương tự.

Lần ngã xuống sân này khiến câu hỏi về việc Eriksen có nên tiếp tục thi đấu trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Sức khỏe quan trọng hơn bóng đá

Không ai có quyền yêu cầu Eriksen giải nghệ. Đó là quyết định thuộc về chính anh, gia đình anh và đội ngũ y tế. Sau tất cả những gì đã trải qua, Eriksen xứng đáng được tự lựa chọn con đường của mình.

Tuy nhiên, đôi khi sự dũng cảm không nằm ở việc tiếp tục chiến đấu. Sự dũng cảm cũng có thể là biết khi nào nên dừng lại.

Eriksen chiến thắng cái chết một lần. Anh trở lại Premier League, khoác áo Manchester United, tiếp tục cống hiến cho tuyển Đan Mạch và chứng minh rằng nghị lực con người có thể vượt qua những giới hạn tưởng chừng không thể.

Anh không còn điều gì phải chứng minh nữa.

Có lẽ Eriksen nên dừng lại.

Không danh hiệu nào, không trận đấu nào, kể cả World Cup có giá trị lớn hơn sức khỏe và cuộc sống của một con người. Những người yêu mến Eriksen chắc chắn muốn tiếp tục thấy anh trên sân cỏ, nhưng họ càng muốn thấy anh khỏe mạnh bên gia đình, bên vợ và các con trong nhiều năm tới.

Nếu Eriksen quyết định tiếp tục thi đấu, anh sẽ nhận được sự tôn trọng tuyệt đối. Nhưng nếu một ngày nào đó anh chọn dừng lại, đó cũng không phải là sự đầu hàng. Đó đơn giản là lựa chọn của một người chiến thắng quá nhiều thử thách trong cuộc đời mình.

Eriksen năm nay 34 tuổi. Ở độ tuổi nhiều cầu thủ bắt đầu nghĩ đến chương cuối sự nghiệp, trong khi anh vẫn chiến đấu với những áp lực mà phần lớn đồng nghiệp không bao giờ đối mặt. Mỗi lần bước ra sân, Eriksen không chỉ thi đấu với đối thủ bên kia chiến tuyến mà còn phải chiến đấu với những nỗi lo về sức khỏe luôn hiện hữu phía sau.

Và có lẽ, sau tất cả, Eriksen không cần thêm bất kỳ màn trở lại kỳ diệu nào nữa. Bởi chính sự nghiệp của anh là một phép màu rồi.

Eriksen ngã quỵ ngay trên sân Christian Eriksen một lần nữa khiến người hâm mộ bóng đá phải lo âu khi ngã quỵ xuống sân trong trận giao hữu với Ukraine rạng sáng 8/6.