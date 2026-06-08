Hành động phản cảm của cầu thủ U19 Indonesia

Trợ lý Nguyễn Ngọc Duy bị các cầu thủ U19 Indonesia đẩy ngã khi họ ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 trong trận đấu với U19 Việt Nam tại bảng B U19 Đông Nam Á 2026 tối 7/6.

Tình huống trợ lý Nguyễn Ngọc Duy ngã khi bị U19 Indonesia xô đẩy. Video: Nguyễn Nguyễn Trần Bảo Linh

Sau khi Evandra Florasta ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho chủ nhà Indonesia trước U19 Việt Nam tại lượt trận cuối bảng C U19 Đông Nam Á 2026, hàng loạt cầu thủ trẻ của "Đại bàng Garuda" tràn sang phần sân đối thủ ăn mừng. Nhóm cầu thủ này băng qua cả khu vực kỹ thuật của các "Chiến binh sao vàng" và xô ngã trợ lý HLV Nguyễn Ngọc Duy.

Đây không phải lần đầu tiên ban huấn luyện U19 Việt Nam xảy ra xô xát với U19 Indonesia trong trận đấu tối 7/6. Trước đó, ở một tình huống ném biên, Fabio Azkairawan lấy đà xa và va vào một trợ lý của HLV Yutaka Ikeuchi đang rải chai nước trong khu vực làm nhiệm vụ của ban huấn luyện U19 Việt Nam. Cuối cùng, trọng tài người Nhật Bản, Ryo Tanimoto, rút thẻ đỏ cho thành viên bên phía U19 Việt Nam.

Tình huống va chạm giữa thành viên U19 Việt Nam và số 14 bên phía U19 Indonesia

Từ trước đến nay, các trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia ở mọi cấp độ đều diễn ra trong không khí căng thẳng. Trong trận đấu diễn ra trên sân Sumatera Utara Main ngày 7/6, hai đội cũng có nhiều tình huống tranh chấp quyết liệt. Không ít lần, trọng tài Tanimoto phải tạm dừng trận đấu để làm dịu những cái đầu nóng.

Trận đấu này được coi là "chung kết bảng A" do tính chất quyết định. Đội thắng lập tức giành vé vào bán kết. Đội thua đối mặt nguy cơ phải dừng cuộc chơi sớm.

Reno Salampessy mở tỷ số ở phút 22. Nguyễn Quốc Khánh gỡ hòa cho U19 Việt Nam ở phút 73 trước khi Evandra ấn định thắng lợi cho U19 Indonesia. Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-1 cho đội bóng áo đỏ.

Thất bại đầy tiếc nuối khiến U19 Việt Nam đánh mất ngôi đầu bảng A vào tay U19 Indonesia ngay ở lượt trận cuối. Đội bóng của HLV Yutaka Ikeuchi khép lại vòng bảng với vị trí nhì bảng và vẫn phải chờ kết quả từ các bảng đấu còn lại để xác định có giành vé vào bán kết hay không.

Tại giải U19 Đông Nam Á 2026, 11 đội được chia vào 3 bảng. Chỉ ba đội đứng đầu mỗi bảng cùng đội nhì bảng có thành tích tốt nhất mới được quyền góp mặt ở vòng knock-out. Do bảng C chỉ gồm 3 đội, khi so sánh thành tích các đội nhì bảng, kết quả đối đầu với đội xếp cuối bảng A và B sẽ không được tính.

Sau khi hoàn tất vòng bảng, U19 Việt Nam trở thành đội nhì bảng đầu tiên chốt thành tích với 3 điểm trong bảng xếp hạng các đội nhì. U19 Campuchia và U19 Malaysia cũng đang sở hữu 3 điểm nhưng tạm thời xếp sau vì kém chỉ số phụ. Số phận của thầy trò HLV Ikeuchi vì thế sẽ được quyết định trong những lượt trận diễn ra vào ngày 8 và 9/6.

Bảng xếp hạng các đội nhì bảng tính tới hết ngày 7/6. U19 Việt Nam tạm đứng đầu nhưng đã thi đấu nhiều hơn các đối thủ trực tiếp một trận.