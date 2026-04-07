Hiểu lầm tai hại về Vinicius và bạn gái

Một tình huống “dở khóc dở cười” vừa xảy ra với tiền đạo Vinicius Junior khi ngôi sao của Real Madrid vô tình tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội chỉ vì một lỗi dịch thuật.

Vinicius gây hiểu lầm.

Trong dịp sinh nhật bạn gái Virginia Fonseca, Vinicius đăng tải một thông điệp đầy tình cảm bằng tiếng Bồ Đào Nha. Nội dung bài viết thể hiện sự yêu thương, trân trọng cùng những lời chúc tốt đẹp nhất mà cầu thủ người Brazil dành cho nửa kia của mình.

Tuy nhiên, điểm gây chú ý lại nằm ở một cụm từ quen thuộc trong tiếng Bồ Đào Nha: “Você é foda”. Trong ngữ cảnh đời thường, đây là lời khen mang ý nghĩa tích cực như “bạn thật tuyệt vời”. Thế nhưng, hệ thống dịch tự động của Instagram lại chuyển cụm từ này thành một câu mang sắc thái tiêu cực: “Bạn là thứ tồi tệ".

Sự nhầm lẫn tai hại này nhanh chóng khiến bài đăng của Vinicius trở nên lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Nhiều người dùng tỏ ra bất ngờ, thậm chí bật cười trước lỗi dịch trớ trêu này.

Dù vậy, không ít ý kiến cũng bênh vực cầu thủ sinh năm 2000, cho rằng đây chỉ là lỗi của công cụ dịch tự động, không phản ánh ý định thực sự của anh.

Vụ việc sau đó được influencer người Tây Ban Nha, Javi Hoyos, chia sẻ lại trên Instagram cá nhân, khiến câu chuyện càng lan rộng. Ngay sau đó, Vinicius nhanh chóng chỉnh sửa nội dung để tránh hiểu lầm.

Trên thực tế, toàn bộ thông điệp mà anh gửi gắm vẫn mang ý nghĩa tích cực, với những lời chúc về sức khỏe, hạnh phúc và thành công dành cho bạn gái.

Theo một số nguồn tin, Virginia Fonseca và Vinicius được cho là bắt đầu hẹn hò từ cuối năm 2024, trước khi chính thức công khai mối quan hệ vào tháng 10/2025.

