Vinicius chốt tương lai

  • Thứ ba, 7/4/2026 17:02 (GMT+7)
Ngôi sao người Brazil khẳng định tương lai tại Real Madrid, đồng thời nhìn nhận lại giai đoạn căng thẳng dưới thời Xabi Alonso.

Vinicius khẳng định sẽ ở lại Real.

Sau thời gian gây xôn xao vì mâu thuẫn với Xabi Alonso hồi đầu mùa, Vinicius Junior chính thức lên tiếng về tương lai. Cầu thủ 25 tuổi khẳng định mong muốn tiếp tục gắn bó với Real Madrid trong nhiều năm tới, thay vì ra đi như những đồn đoán cách đây vài tháng.

"Tôi hy vọng có thể ở lại trong thời gian dài. Chúng tôi rất bình tĩnh vì tôi nhận được sự tin tưởng từ chủ tịch. Khi đến thời điểm thích hợp, chúng tôi sẽ giải quyết việc gia hạn vì đây là CLB trong mơ của tôi, và chúng tôi sẽ tiếp tục cùng nhau trong nhiều năm", Vinicius cho biết trong cuộc phỏng vấn trước trận tiếp đón Bayern Munich rạng sáng 8/4.

Trước đó vào tháng 10, Vinicius từng khiến các CLB Premier League chú ý khi ám chỉ khả năng rời Bernabeu. Nguyên nhân đến từ mối quan hệ không suôn sẻ với HLV Xabi Alonso, đặc biệt sau khi anh bị thay ra ở phút 70 trong chiến thắng trước Barcelona hôm 26/10/2025.

Tiền đạo người Brazil thừa nhận đó là một khoảnh khắc thiếu kiểm soát. Anh xin lỗi và coi đây là bài học trong sự nghiệp. Theo Vinicius, việc không có sự kết nối với Alonso khiến anh gặp khó khăn trong việc thể hiện phong độ tốt nhất.

Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi kể từ khi Alvaro Arbeloa tiếp quản đội bóng. Dưới sự dẫn dắt của HLV mới, Vinicius dần tìm lại phong độ. Anh ghi 11 bàn và có 6 kiến tạo sau 17 trận, trong đó có cú đúp quan trọng vào lưới Manchester City tại Champions League.

Hợp đồng hiện tại của Vinicius còn thời hạn đến năm 2027, và các cuộc đàm phán dự kiến diễn ra sau khi mùa giải này khép lại.

Ngôi sao Brazil cũng đặc biệt đánh giá cao mối quan hệ với Arbeloa. Anh cho biết HLV người Tây Ban Nha mang lại cảm giác tương tự như Carlo Ancelotti trước đây, với sự tin tưởng và định hướng rõ ràng.

Sau những biến động, Vinicius đang cho thấy sự trưởng thành. Việc anh cam kết tương lai không chỉ giúp Real Madrid ổn định nội bộ, mà còn là cú hích lớn trước giai đoạn quyết định của mùa giải.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Đào Trần

Vinicius Vinicius Jr Xabi Alonso Vinicius Junior Alvaro Arbeloa Real Madrid

