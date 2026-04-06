Vinicius nói rõ về mối quan hệ với HLV Alonso

Ngôi sao người Brazil lên tiếng về Xabi Alonso, thừa nhận quãng thời gian ít được thi đấu ảnh hưởng lớn đến sự phát triển.

Vinius lần đầu tiên chia sẻ về giai đoạn khó khăn dưới thời Alonso.

"Mỗi HLV đều có cách làm việc riêng và có lẽ sự kết nối giữa chúng tôi không thật sự tốt", Vinicius chia sẻ. Phát biểu ngắn gọn nhưng đủ để hé lộ một giai đoạn không mấy suôn sẻ trong mối quan hệ giữa cầu thủ và ban huấn luyện.

Theo Vinicius, quãng thời gian đó đi kèm với khó khăn rõ rệt về chuyên môn. "Đó là giai đoạn khó khăn vì tôi được thi đấu rất ít. Tôi học hỏi nhiều, tự nhìn lại bản thân và hiện tại tiến bộ hơn", anh nói thêm.

Việc không tìm được tiếng nói chung với HLV trưởng không phải điều hiếm gặp ở môi trường bóng đá đỉnh cao. Tuy nhiên, cách Vinicius nhìn nhận vấn đề cho thấy sự trưởng thành đáng kể. Thay vì đổ lỗi, cầu thủ thừa nhận hạn chế của bản thân và xem đó là bước đệm để cải thiện.

Chân sút người Brazil cũng nói về mối quan hệ với Kylian Mbappe. Anh cho hay: "Người ta nói rằng đội bóng chơi không tốt khi có Mbappe ư? Người ta nói rất nhiều điều. Khi có quá nhiều cầu thủ xuất sắc, ai cũng sẽ bị đem ra bàn tán".

Thông điệp từ Vinicius cũng có thể xem là lời khẳng định niềm tin vào tập thể hiện tại. Real Madrid, với dàn cầu thủ chất lượng, vẫn đang trong quá trình tìm ra sự cân bằng tối ưu. Và như chính anh thừa nhận, mọi nhận định từ bên ngoài chỉ là một phần tất yếu của môi trường bóng đá đỉnh cao.

Hiện Real kém Barcelona 7 điểm ở cuộc đua La Liga và chuẩn bị đối đầu với Bayern Munich ở tứ kết Champions League.

