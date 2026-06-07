Tuyển Anh lên sẵn kế hoạch ăn mừng vô địch World Cup

Chính phủ Anh được cho là đã âm thầm chuẩn bị cuộc diễu hành trị giá 500.000 bảng nếu tuyển Anh lần đầu vô địch World Cup sau 60 năm chờ đợi.

NHM tuyển Anh đã chờ 60 năm kể từ lần vô địch World Cup gần nhất.

World Cup 2026 còn chưa khởi tranh, nhưng nước Anh bắt đầu nghĩ tới kịch bản đẹp nhất. Theo tiết lộ từ The Sun, Chính phủ Anh đang xây dựng kế hoạch tổ chức một cuộc diễu hành quy mô lớn tại London nếu thầy trò HLV Thomas Tuchel đăng quang trên đất Bắc Mỹ.

Nguồn tin cho biết Bộ Kỹ thuật số, Văn hóa, Truyền thông và Thể thao Anh (DCMS) giao nhiệm vụ cho các nhóm chuyên trách chuẩn bị phương án tổ chức lễ ăn mừng ngay sau trận chung kết World Cup vào ngày 19/7. Sự kiện được kỳ vọng trở thành một trong những cuộc diễu hành chiến thắng lớn nhất lịch sử thể thao Anh.

Các cuộc trao đổi không chính thức giữa Chính phủ và Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) diễn ra nhằm tính toán phương án kiểm soát lượng người hâm mộ có thể lên tới hàng triệu người đổ về trung tâm London. Chỉ riêng công tác chuẩn bị ban đầu tiêu tốn hàng chục nghìn bảng.

Theo kế hoạch sơ bộ, ban tổ chức sẽ thuê xe buýt hai tầng mui trần, dựng sân khấu lớn và tổ chức nhiều hoạt động biểu diễn phục vụ người hâm mộ. Tổng kinh phí dự kiến vào khoảng 500.000 bảng.

Giới chức Anh xem đây là khoản đầu tư hợp lý nếu "Tam sư" có thể chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài từ năm 1966. Bên cạnh đó, các phương án hậu cần cũng được nghiên cứu kỹ lưỡng nhằm đưa những ngôi sao như Harry Kane hay Jude Bellingham trở về từ Mỹ trong thời gian ngắn nhất sau trận chung kết.

Một nguồn tin tiết lộ rằng cả Chính phủ lẫn FA đều không muốn rơi vào thế bị động nếu tuyển Anh bất ngờ bước lên đỉnh thế giới.

Dưới thời Thomas Tuchel, tuyển Anh được đánh giá là một trong những ứng viên nặng ký cho chức vô địch World Cup 2026. Và dù hành trình phía trước còn rất dài, nước Anh dường như đã sẵn sàng cho ngày hội lớn nhất kể từ chức vô địch lịch sử cách đây 60 năm.

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