Vinicius làm dậy sóng Premier League

  • Thứ hai, 6/4/2026 07:46 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

MU và nhiều đội bóng Premier League bất ngờ đứng trước cơ hội chiêu mộ Vinicius Junior, trong bối cảnh tương lai của cầu thủ tại Real Madrid trở nên khó đoán.

Vinicius có thể chia tay Real Madrid.

Theo tiết lộ từ nhà báo Graeme Bailey, các bên trung gian đại diện cho Vinicius chủ động liên hệ MU nhằm thăm dò khả năng chuyển nhượng. Ngoài ra, hàng loạt ông lớn châu Âu như Man City, Liverpool, Chelsea, PSG và Bayern Munich cũng được tiếp cận về khả năng chiêu mộ cầu thủ này.

Động thái diễn ra khi quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng giữa cầu thủ người Brazil và Real Madrid rơi vào bế tắc kéo dài hơn 18 tháng. Dù đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đưa ra đề nghị mới, 2 bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.

Vinicius được cho là muốn nhận mức đãi ngộ ngang bằng Kylian Mbappe, với thu nhập cơ bản vượt mốc 500.000 bảng/tuần. Tuy nhiên, Real Madrid tỏ ra không sẵn sàng nâng đề nghị hiện tại, khiến nguy cơ chia tay ngày càng rõ ràng.

Trong bối cảnh hợp đồng của Vinicius chỉ còn thời hạn đến năm 2027, Real Madrid không muốn rơi vào kịch bản mất trắng. Nếu không đạt thỏa thuận gia hạn, họ có thể cân nhắc bán ngôi sao 25 tuổi ngay trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Ở chiều ngược lại, MU hồi sinh mạnh mẽ dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick, khi vươn lên vị trí thứ 3 tại Premier League và tràn đầy cơ hội giành vé dự Champions League. Đây được xem là yếu tố quan trọng giúp "Quỷ đỏ" tăng sức hút trên thị trường chuyển nhượng.

Trong khi đó, các CLB tại Saudi Pro League cũng sẵn sàng nhập cuộc nếu Vinicius không gia hạn với Real Madrid. Cuộc đua giành chữ ký của ngôi sao người Brazil hứa hẹn sẽ làm bùng nổ mùa hè 2026.

Vinicius có thật sự đáng thương như ta vẫn nghĩ? Vinicius là tâm điểm những ngày gần đây của làng túc cầu khi anh là mục tiêu bị nhắm đến của các cổ động viên quá khích.

Mức lương cao ngất ngưởng của Mbappe, Vinicius

Bức tranh tiền lương tại La Liga tiếp tục cho thấy sự thống trị rõ rệt của Real Madrid và Barcelona, trong đó đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chiếm ưu thế vượt trội.

08:58 3/4/2026

Vinicius gây lo lắng

Vinicius Jr bỏ buổi tập vì mỏi cơ, đẩy Brazil vào thế thiếu hụt lực lượng trước trận giao hữu với Croatia vào ngày 1/4.

07:24 29/3/2026

Vinicius Jr là cỗ máy kiếm tiền mới của bóng đá

Vinicius Junior không chỉ duy trì tầm ảnh hưởng tại Real Madrid mà còn vươn lên trở thành một trong những gương mặt thương mại nổi bật nhất thế giới bóng đá hiện nay.

18:25 27/3/2026

Hiểu Phong

MU MU chuyển nhượng Premier League

    Đọc tiếp

    Highlights Bournemouth 2-2 MU hinh anh

    Highlights Bournemouth 2-2 MU

    06:44 21/3/2026 06:44 21/3/2026

    0

    Rạng sang 21/3, Manchester United đánh mất lợi thế ở những phút cuối và chấp nhận chia điểm với Bournemouth ở vòng 31 Premier League.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

