Vinicius làm dậy sóng Premier League

MU và nhiều đội bóng Premier League bất ngờ đứng trước cơ hội chiêu mộ Vinicius Junior, trong bối cảnh tương lai của cầu thủ tại Real Madrid trở nên khó đoán.

Theo tiết lộ từ nhà báo Graeme Bailey, các bên trung gian đại diện cho Vinicius chủ động liên hệ MU nhằm thăm dò khả năng chuyển nhượng. Ngoài ra, hàng loạt ông lớn châu Âu như Man City, Liverpool, Chelsea, PSG và Bayern Munich cũng được tiếp cận về khả năng chiêu mộ cầu thủ này.

Động thái diễn ra khi quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng giữa cầu thủ người Brazil và Real Madrid rơi vào bế tắc kéo dài hơn 18 tháng. Dù đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đưa ra đề nghị mới, 2 bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.

Vinicius được cho là muốn nhận mức đãi ngộ ngang bằng Kylian Mbappe, với thu nhập cơ bản vượt mốc 500.000 bảng/tuần. Tuy nhiên, Real Madrid tỏ ra không sẵn sàng nâng đề nghị hiện tại, khiến nguy cơ chia tay ngày càng rõ ràng.

Trong bối cảnh hợp đồng của Vinicius chỉ còn thời hạn đến năm 2027, Real Madrid không muốn rơi vào kịch bản mất trắng. Nếu không đạt thỏa thuận gia hạn, họ có thể cân nhắc bán ngôi sao 25 tuổi ngay trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Ở chiều ngược lại, MU hồi sinh mạnh mẽ dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick, khi vươn lên vị trí thứ 3 tại Premier League và tràn đầy cơ hội giành vé dự Champions League. Đây được xem là yếu tố quan trọng giúp "Quỷ đỏ" tăng sức hút trên thị trường chuyển nhượng.

Trong khi đó, các CLB tại Saudi Pro League cũng sẵn sàng nhập cuộc nếu Vinicius không gia hạn với Real Madrid. Cuộc đua giành chữ ký của ngôi sao người Brazil hứa hẹn sẽ làm bùng nổ mùa hè 2026.

