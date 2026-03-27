Vinicius Jr là cỗ máy kiếm tiền mới của bóng đá

Vinicius Junior không chỉ duy trì tầm ảnh hưởng tại Real Madrid mà còn vươn lên trở thành một trong những gương mặt thương mại nổi bật nhất thế giới bóng đá hiện nay.

Vinicius Junior trong màu áo tuyển Brazil.

Vinicius Junior đang trải qua giai đoạn đỉnh cao trong sự nghiệp khi tiếp tục là nhân tố quan trọng của Real Madrid. Ở mùa giải hiện tại, tiền đạo người Brazil duy trì phong độ ổn định với những bàn thắng và kiến tạo trong các trận đấu lớn tại Champions League lẫn La Liga.

Song song với thành công trên sân cỏ, sức hút của Vinicius ngoài đời cũng tăng mạnh. Anh trở thành gương mặt đại diện tiêu biểu cho Real Madrid và đội tuyển Brazil. Điều này được thể hiện rõ trong trận giao hữu với tuyển Pháp, nơi Vinicius cùng Kylian Mbappe chia sẻ vai trò trung tâm của sự chú ý.

Ngày 25/3, Vinicius chính thức trở thành đại sứ toàn cầu của thương hiệu Havaianas. Dịp này, anh ra mắt hai bộ sưu tập riêng. Một bộ lấy cảm hứng từ thế giới trò chơi điện tử với phong cách “gamer”, trong khi bộ còn lại tái hiện hành trình sự nghiệp và những dấu ấn gắn với quê hương São Gonçalo (Rio de Janeiro).

Ở tuổi 25, gắn bó với Real Madrid từ năm 2018, Vinicius hiện có tới 14 hợp đồng thương mại với nhiều thương hiệu lớn. Danh sách này trải rộng ở nhiều lĩnh vực, từ mỹ phẩm, đồ uống thể thao, trò chơi điện tử đến viễn thông, du lịch và thời trang. Nike tiếp tục là nhà tài trợ trang phục của anh.

Không chỉ tập trung vào thương mại, Vinicius còn dành một phần đáng kể nguồn thu cho các hoạt động cộng đồng. Thông qua quỹ từ thiện của mình, anh đóng góp 3 triệu euro để xây dựng một trung tâm học tập, mang lại cơ hội tiếp cận giáo dục và cơ sở thể thao miễn phí cho khoảng 5.000 người có hoàn cảnh khó khăn.

Frederico Pena, CEO của Roc Nation Sports Brazil, đơn vị quản lý sự nghiệp của Vinicius, cho biết cầu thủ này đạt đến tầm vóc của một “doanh nghiệp” với hệ thống vận hành chuyên nghiệp. Theo ông, bộ máy quản lý bao gồm các bộ phận hành chính, pháp lý, thương mại, marketing và truyền thông, đồng thời triển khai nhiều dự án cùng các nhà tài trợ và hoạt động xã hội.

Sức ảnh hưởng của Vinicius còn được phản ánh qua thu nhập. Theo khảo sát của Sportico, anh đứng thứ 31 trong danh sách các vận động viên có thu nhập cao nhất thế giới với 58 triệu USD , chỉ sau Neymar trong nhóm cầu thủ Brazil.

Một báo cáo của SportsPro công bố hồi tháng 10/2024 cũng xếp Vinicius là cầu thủ có tiềm năng thương mại lớn nhất thế giới ở thời điểm đó, vượt qua nhiều tên tuổi hàng đầu như Cristiano Ronaldo, Mbappe hay Lionel Messi.

Các chuyên gia cho rằng, ngoài phong độ trên sân, lập trường rõ ràng và mạnh mẽ của Vinicius trong cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc cũng góp phần nâng tầm giá trị hình ảnh. Chính yếu tố này giúp anh trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều thương hiệu toàn cầu.

Ở tuổi 25, Vinicius không chỉ là trụ cột của Real Madrid mà còn đang định hình vị thế như một biểu tượng thương mại mới của bóng đá thế giới.