Vinicius bị chỉ trích

Phát biểu của Vinicius Junior về cơ hội của tuyển Brazil tại World Cup 2026 vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ, đặc biệt sau màn trình diễn kém thuyết phục ở trận thua Pháp 1-2 rạng sáng 27/3.

Vinicius có màn trình diễn thất vọng trước Pháp.

Trước trận đấu, ngôi sao của Real Madrid bất ngờ tuyên bố: "Dựa trên những kết quả gần đây, tôi không nghĩ chúng tôi không phải ứng cử viên vô địch. Tuy nhiên, Brazil luôn có truyền thống và những cầu thủ chất lượng. Điều quan trọng là đưa đội tuyển trở lại đỉnh cao, không phải những danh xưng".

Tuyên bố của Vinicius nhanh chóng tạo làn sóng phẫn nộ khi nhiều cổ động viên Brazil cho rằng một trụ cột của đội tuyển không nên thể hiện sự thiếu niềm tin vào chính tập thể. Áp lực càng gia tăng khi màn trình diễn của Vinicius trước Pháp không đáp ứng kỳ vọng.

Trong 90 phút trên sân, tiền đạo sinh năm 2000 không ghi bàn hay kiến tạo, không có cú sút trúng đích nào và bỏ lỡ cơ hội cực kỳ ngon ăn ở phút 90+7. Anh thực hiện 6 pha rê bóng nhưng chỉ thành công 2 lần, thắng 6/12 pha tranh chấp, đồng thời để mất bóng tới 17 lần. Dù tạo ra 3 cơ hội cho đồng đội, chừng đó là chưa đủ để giúp Brazil tránh thất bại.

Vinicius đỡ hụt bóng, để cơ hội trôi qua đáng tiếc trước Pháp.

Ở cấp CLB, Vinicius vẫn duy trì phong độ ấn tượng với 17 bàn sau 42 trận mùa này, thậm chí vừa lập cú đúp vào lưới Atletico Madrid và ghi bàn quan trọng trước Man City tại Champions League. Nhưng khi trở lại đội tuyển quốc gia, anh chưa thể hiện được tầm ảnh hưởng tương xứng.

Phát biểu gây tranh cãi cùng màn trình diễn nhạt nhòa trước Pháp khiến Vinicius đối mặt áp lực lớn. Nếu muốn chứng minh quan điểm của mình chỉ là sự thận trọng, ngôi sao 24 tuổi cần nhiều hơn những lời nói. Đó phải là màn thể hiện đẳng cấp trên sân cỏ.