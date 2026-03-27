Mbappe áp sát kỷ lục ghi bàn tuyển Pháp sau trận thắng Brazil

Kylian Mbappe ghi bàn mở tỷ số, giúp tuyển Pháp đánh bại Brazil 2-1 và tiến sát kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của đội tuyển.

Trận giao hữu trên sân Gillette (Mỹ) rạng sáng 27/3 chứng kiến tuyển Pháp sớm tạo khác biệt nhờ khoảnh khắc của Mbappe. Phút 32, tiền đạo sinh năm 1998 đón đường chọc khe của Ousmane Dembele, thoát xuống đối mặt rồi thực hiện cú lốp bóng tinh tế đánh bại thủ môn Ederson.

Đây là bàn thắng thứ 56 của Mbappe sau 95 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia. Anh hiện chỉ còn kém kỷ lục 57 bàn của Olivier Giroud đúng một pha lập công.

Mbappe thi đấu năng nổ trong hiệp một với thêm hai cơ hội, nhưng đều dứt điểm chệch khung thành. Sang hiệp hai, anh rời sân ở phút 66, nhường chỗ cho Marcus Thuram. Trước đó, chân sút của Real Madrid vừa trở lại sau chấn thương đầu gối và cũng đã lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng mình bị chẩn đoán sai chấn thương.

Bước ngoặt trận đấu đến khi tuyển Pháp chỉ còn 10 người. Dayot Upamecano bị truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi với Wesley trong tình huống ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt ngay ngoài vòng cấm.

Dù chơi thiếu người, đội bóng của HLV Didier Deschamps vẫn nhân đôi cách biệt ở phút 65. Hugo Ekitike tận dụng cơ hội trong vòng cấm, thực hiện cú dứt điểm cận thành để nâng tỷ số.

Brazil có bàn rút ngắn ở phút 78 khi trung vệ Bremer đệm bóng sau đường căng ngang của Luiz Henrique. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì đội bóng của HLV Carlo Ancelotti làm được.

Đội bóng Nam Mỹ cũng không có sự phục vụ của Neymar vì vấn đề thể lực. Trong những phút cuối, Brazil không thể tạo thêm sức ép đủ lớn để tìm bàn gỡ.

Chiến thắng giúp tuyển Pháp duy trì sự ổn định, đồng thời đưa Mbappe tiến rất gần cột mốc lịch sử trong màu áo đội tuyển quốc gia.