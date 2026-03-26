Câu chuyện xoay quanh tình trạng chấn thương của Kylian Mbappe tiếp tục trở thành tâm điểm tranh cãi.

Mbappe bị tố dối trá. Ảnh: Reuters.

Hôm 25/3, Mbappe lên tiếng phủ nhận cáo buộc của nhà báo người Pháp, Daniel Riolo, rằng Real Madrid chẩn đoán và điều trị nhầm đầu gối của anh. Tiền đạo người Pháp khẳng định: “Với Real Madrid, chúng tôi luôn trao đổi rất rõ ràng, cả ở Madrid lẫn Paris, nơi tôi luôn có bác sĩ và chuyên gia vật lý trị liệu đi cùng".

Tuy nhiên, theo Riolo, bất chấp việc Mbappe công khai phủ nhận, thông tin về việc đội ngũ y tế của Real Madrid chẩn đoán sai đầu gối là hoàn toàn có cơ sở.

Phát biểu trên RMC Sport, Riolo nhấn mạnh: “Những gì chúng tôi đưa ra đã được xác nhận từ nhiều nguồn. Đây không phải tin sai. Nói thẳng ra, cậu ấy đã nói dối. Tôi tin đây là kế hoạch được dàn dựng cùng Real Madrid. Mbappe không muốn làm tổn hại đến lợi ích của CLB".

Vụ việc được cho là bắt đầu khi Riolo tiết lộ đội ngũ y tế Real Madrid đã xác định sai vị trí chấn thương, buộc Mbappe phải quay về Pháp để kiểm tra lại. Từ đó, những nghi vấn về năng lực chuyên môn cũng như cách xử lý thông tin của CLB bắt đầu lan rộng.

Không dừng lại ở đó, nhà báo người Pháp tiếp tục đẩy cao căng thẳng khi khẳng định: “Đây là một chiến lược dối trá. Họ đang cố che giấu một sai lầm lố bịch. Tại sao không chọn cách trung thực?”

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, câu chuyện còn chạm đến vấn đề nhạy cảm hơn: liệu Mbappe sẽ ưu tiên cống hiến cho Real Madrid hay đội tuyển quốc gia Pháp trong bối cảnh tranh cãi leo thang?

“Ai cũng biết sự thật. Real Madrid đã tự biến mình thành trò cười trong vụ việc này", Riolo kết luận.

