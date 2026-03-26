World Cup là giới hạn sống còn của Italy

Với bóng đá Italy, thêm một kỳ World Cup bị bỏ lỡ không chỉ là thất bại thể thao, mà là dấu hiệu rõ ràng của một hệ sinh thái đang suy yếu.

Tuyển Italy chuẩn bị bước vào trận play-off World Cup 2026.

Có thể nhìn vấn đề theo cách đơn giản: bóng đá Italy vẫn đang vận hành ổn định. Ngành công nghiệp này đóng góp khoảng 12,4 tỷ euro vào GDP quốc gia và tiếp cận ít nhất 28 triệu người. Ngay cả khi ĐT Italy đã vắng mặt từ World Cup 2014, hệ thống vẫn không sụp đổ.

Nhưng cách nhìn đó chỉ đúng ở bề mặt.

Không chỉ là chuyện tiền bạc

Những nghiên cứu trong nhiều năm qua cho thấy tác động kinh tế của bóng đá không chỉ nằm ở sự tồn tại, mà nằm ở đỉnh cao. Một báo cáo của Đại học Surrey, dựa trên dữ liệu OECD từ năm 1961, chỉ ra rằng chức vô địch World Cup có thể giúp GDP tăng trung bình 0,25% trong hai quý tiếp theo.

Với Italy, tổ chức Coldiretti thậm chí ước tính mức tăng trưởng có thể đạt 0,7-1% sau các chiến tích như World Cup 2006 hay EURO 2021.

Ngay cả việc tham dự World Cup cũng mang lại giá trị rõ ràng. Theo StageUp, nếu góp mặt tại World Cup 2026, Italy có thể thu về khoảng 90 triệu euro từ quảng cáo và tài trợ. Cộng với tiền thưởng FIFA và khoản phân bổ cho Liên đoàn bóng đá Italy, tổng lợi ích trực tiếp vượt mốc 100 triệu euro.

Nếu thất bại, tuyển Italy sẽ vắng mặt ở ba kỳ World Cup liên tiếp.

Đó mới chỉ là phần nổi. Tác động lan tỏa còn lớn hơn nhiều: doanh số TV, ngành nhà hàng, thị trường cá cược. World Cup 2022 tại Qatar chứng kiến thị trường cá cược tại Italy đạt khoảng 500 triệu euro, dù ĐTQG không tham dự.

Trong bối cảnh nền kinh tế tăng trưởng chậm và đang bước vào giai đoạn cuối của chương trình phục hồi châu Âu (PNRR), sự hiện diện ở sân khấu có tới 6 tỷ khán giả toàn cầu là cơ hội không thể xem nhẹ.

Nhưng nếu chỉ dừng ở các con số, vấn đề sẽ bị giản lược.

Cái giá của sự vắng mặt

Điều đáng lo hơn nằm ở cấu trúc của bóng đá Italy.

ĐT Italy hiện không còn nằm trong top 10 FIFA. Ở cấp CLB, Serie A đánh mất vị thế về doanh thu. Công tác đào tạo cầu thủ nội gặp khó. Trong khi đó, các sản phẩm cạnh tranh như Champions League ngày càng thu hút, chiếm lĩnh sự chú ý toàn cầu.

Sự suy giảm không chỉ thể hiện ở thành tích, mà còn ở hành vi người hâm mộ. Theo Nielsen, lượng khán giả bóng đá tại Italy giảm từ 23,3 triệu người năm 2021 xuống còn 21,6 triệu vào năm 2025. Ngược lại, tennis, bao gồm cả padel, tăng mạnh từ 16,7 lên 19,9 triệu người.

Những con số này cho thấy một xu hướng rõ ràng: bóng đá không còn là lựa chọn mặc định.

Tuyển Italy cần nhanh chóng trở lại.

Ở một quốc gia có độ tuổi trung bình lên tới 49, cao nhất Liên minh châu Âu, bóng đá vẫn tồn tại phần nào nhờ ký ức tập thể. Nó là biểu tượng văn hóa, là “tôn giáo” như cách Pier Paolo Pasolini, một trong những trí thức lớn và gây tranh cãi nhất của Italy thế kỷ 20, từng gọi. Nhưng ký ức không đủ để duy trì tương lai.

Một kỳ World Cup không có Italy đã là cú sốc. Hai lần liên tiếp là dấu hiệu cảnh báo. Lần thứ ba, nếu xảy ra, sẽ mang ý nghĩa hoàn toàn khác.

Nó không còn là thất bại chuyên môn. Nó là đứt gãy.

Bóng đá cần sự kế thừa, cần dòng chảy liên tục của người hâm mộ. World Cup là sân khấu lớn nhất để duy trì điều đó. Khi đội tuyển vắng mặt, sợi dây kết nối với thế hệ trẻ sẽ bị nới lỏng. Và một khi sự quan tâm đã dịch chuyển sang môn thể thao khác, hoặc sang những hình thức giải trí khác, việc kéo lại gần như không thể.

Đó mới là tổn thất lớn nhất.

Italy không thiếu lịch sử, cũng không thiếu danh hiệu. Nhưng bóng đá hiện đại không vận hành bằng ký ức. Nó vận hành bằng sức hút hiện tại và khả năng tạo ra giá trị trong tương lai.

Vì thế, thêm một lần vắng World Cup không chỉ là câu chuyện của một giải đấu. Nó là phép thử cho toàn bộ hệ thống. Và lần này, Italy không còn đủ dư địa để thất bại.