Gattuso gây tranh cãi khi coi Chiesa là 'không cần thiết'

Gattuso gọi Chiesa là “không cần thiết”, một thông điệp lạnh lùng trước trận đấu sống còn của Italy.

Chiesa lỡ hẹn với tuyển Italy.

Italy bước vào trận play-off gặp Bắc Ireland với áp lực cực lớn. Nguy cơ vắng mặt ở World Cup lần thứ ba liên tiếp khiến mọi quyết định đều trở nên nhạy cảm. Và HLV Gennaro Gattuso chọn cách đối mặt theo hướng không khoan nhượng.

Federico Chiesa là người phải rời đội. Lý do được đưa ra là vấn đề thể trạng, nhưng cách Gattuso giải thích cho thấy câu chuyện không chỉ dừng ở đó. Ông nói thẳng về yếu tố tâm lý, về sự sẵn sàng và về những gì ông nhìn thấy trong tập luyện.

“Khi tôi thấy sự do dự, tôi phải đưa ra quyết định”, Gattuso nói. Không vòng vo. Không né tránh. Và quan trọng nhất, không có ngoại lệ cho bất kỳ cái tên nào.

Trong cách nói đó, Chiesa trở thành một lựa chọn “không cần thiết” ở thời điểm hiện tại. Không phải vì anh thiếu tài năng, mà vì không đáp ứng đúng điều Italy cần lúc này.

Quyết định này càng đáng chú ý khi nhiều cầu thủ khác cũng không đạt thể trạng tốt nhất vẫn được giữ lại. Sandro Tonali, Gianluca Scamacca hay Alessandro Bastoni đều có vấn đề riêng, nhưng vẫn nằm trong kế hoạch. Điều đó cho thấy Gattuso đang ưu tiên yếu tố tinh thần hơn bất cứ điều gì.

Italy không còn đường lùi. Sau những cú vấp ở vòng loại, họ buộc phải bước vào con đường play-off quen thuộc. Trận gặp Bắc Ireland tại Bergamo chỉ là bước đầu. Nếu thắng, họ sẽ tiếp tục đối đầu Wales hoặc Bosnia & Herzegovina để giành vé dự World Cup 2026.

Gattuso đang đối mặt với áp lực rất lớn.

Áp lực là điều không thể tránh khỏi. Gattuso thừa nhận điều đó một cách rất thẳng thắn. “Chỉ người không có máu trong người mới không cảm thấy lo lắng”, ông nói. Nhưng ngay sau đó, ông nhấn mạnh rằng lo lắng không phải là lý do để chùn bước.

Điều ông muốn thấy là sự rõ ràng. Rõ ràng trong cách chơi. Rõ ràng trong tâm lý. Và rõ ràng trong cách mỗi cầu thủ đối diện với trách nhiệm.

Để chuẩn bị cho loạt trận này, Gattuso không tập trung quá nhiều vào chiến thuật. Ông cùng Gianluigi Buffon đi gặp từng cầu thủ. Không phải để nói về sơ đồ hay cách vận hành, mà để xây dựng sự gắn kết.

“Chúng tôi nói về cảm xúc, về trách nhiệm. Không phải chiến thuật”, Gattuso chia sẻ.

Ngay cả việc chọn sân Bergamo thay vì San Siro cũng mang ý nghĩa tương tự. Ông muốn một bầu không khí tích cực hơn, gần gũi hơn, thay vì áp lực nặng nề quen thuộc.

Bài học từ những lần thất bại trước vẫn còn nguyên giá trị. Italy từng bị loại trước Thụy Điển và Bắc Macedonia theo những kịch bản mà họ không kiểm soát được. Lần này, Gattuso muốn cắt bỏ mọi yếu tố có thể khiến đội bóng chệch hướng.

Và trong quá trình đó, những cái tên lớn cũng không được ưu tiên.

Chiesa từng là biểu tượng của tinh thần Italy tại Euro 2020. Nhưng bóng đá không sống bằng ký ức. Ở thời điểm hiện tại, anh không còn là lựa chọn bắt buộc. Với Gattuso, nếu một cầu thủ không mang lại điều đội bóng cần, anh ta đơn giản là “không cần thiết”.

Đó là cách tiếp cận lạnh lùng, nhưng rõ ràng. Không có vùng an toàn. Không có đặc quyền.

Trong bối cảnh bóng đá Italy đang chịu nhiều sức ép, lựa chọn này phản ánh một sự thay đổi về tư duy. Thay vì giữ lại những cái tên quen thuộc, Gattuso chấp nhận đánh đổi để tìm sự ổn định.

Loạt play-off này không chỉ quyết định tấm vé dự World Cup. Nó còn định hình tương lai của cả đội tuyển. Và trong câu chuyện đó, những quyết định như với Chiesa là thông điệp rõ ràng nhất.

Italy cần chiến thắng. Và với Gattuso, mọi thứ không phục vụ mục tiêu đó đều có thể bị loại bỏ.

Kể cả một cái tên từng là niềm tự hào.