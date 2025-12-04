Liverpool thoát thua trong khoảnh khắc hỗn loạn cuối trận

Liverpool hòa Sunderland 1-1 ở vòng 14 Premier League rạng sáng 4/12, nhưng trận đấu hoàn toàn có thể kết thúc theo kịch bản tồi tệ hơn nếu không có pha cứu thua khó tin của Federico Chiesa.

Khoảnh khắc Chiesa cứu thua cho Liverpool cuối trận.

Trong những phút cuối, khi Liverpool dốc toàn lực tìm bàn thắng quyết định, cấu trúc phòng ngự của họ gần như biến mất. Tình huống xuất phát từ một pha bóng cố định, khiến cả Virgil van Dijk và Ibrahima Konate đều dâng cao và chưa kịp lùi về.

Federico Chiesa, người vừa được tung vào sân để chơi ở vị trí số 9, trở thành cầu thủ đứng thấp nhất bên phía Liverpool. Tuy nhiên, anh không theo sát Wilson Isidor, chân sút của Sunderland âm thầm băng lên sau lưng hàng thủ đội chủ nhà.

Thủ môn Roefs lập tức nhận ra khoảng trống và thực hiện đường chuyền dài chuẩn xác. Isidor thoát xuống đối mặt với Alisson trong sự ngỡ ngàng của khán giả trên sân Anfield.

Alisson buộc tiền đạo Sunderland phải dạt sang phải, thu hẹp góc sút, nhưng mối nguy vẫn còn nguyên. Ở thời điểm tưởng như Liverpool chắc chắn phải nhận bàn thua, Chiesa bất ngờ lao về với tốc độ tối đa và kịp phá bóng ngay trên vạch vôi.

Khoảnh khắc ấy cứu Liverpool khỏi một thất bại cay đắng. Họ đánh mất sự tập trung khi mải mê tìm bàn thắng, một sai lầm từng nhiều lần khiến đội bóng này trả giá trong mùa giải. Lần này, may mắn và nỗ lực cá nhân của Chiesa giúp họ thoát hiểm trong gang tấc.

Trận hòa 1-1 vẫn khiến Liverpool thất vọng trong cuộc đua nhóm đầu, nhưng việc không thua Sunderland, và sống sót nhờ pha cứu thua của chính tiền đạo, là lời cảnh báo rõ ràng cho HLV Arne Slot về những lỗ hổng cố hữu trong cách vận hành đội bóng.