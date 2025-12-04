Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Liverpool thoát thua trong khoảnh khắc hỗn loạn cuối trận

  • Thứ năm, 4/12/2025 05:34 (GMT+7)
  • 12 phút trước

Liverpool hòa Sunderland 1-1 ở vòng 14 Premier League rạng sáng 4/12, nhưng trận đấu hoàn toàn có thể kết thúc theo kịch bản tồi tệ hơn nếu không có pha cứu thua khó tin của Federico Chiesa.

Liverpool anh 1

Khoảnh khắc Chiesa cứu thua cho Liverpool cuối trận.

Trong những phút cuối, khi Liverpool dốc toàn lực tìm bàn thắng quyết định, cấu trúc phòng ngự của họ gần như biến mất. Tình huống xuất phát từ một pha bóng cố định, khiến cả Virgil van Dijk và Ibrahima Konate đều dâng cao và chưa kịp lùi về.

Federico Chiesa, người vừa được tung vào sân để chơi ở vị trí số 9, trở thành cầu thủ đứng thấp nhất bên phía Liverpool. Tuy nhiên, anh không theo sát Wilson Isidor, chân sút của Sunderland âm thầm băng lên sau lưng hàng thủ đội chủ nhà.

Thủ môn Roefs lập tức nhận ra khoảng trống và thực hiện đường chuyền dài chuẩn xác. Isidor thoát xuống đối mặt với Alisson trong sự ngỡ ngàng của khán giả trên sân Anfield.

Alisson buộc tiền đạo Sunderland phải dạt sang phải, thu hẹp góc sút, nhưng mối nguy vẫn còn nguyên. Ở thời điểm tưởng như Liverpool chắc chắn phải nhận bàn thua, Chiesa bất ngờ lao về với tốc độ tối đa và kịp phá bóng ngay trên vạch vôi.

Khoảnh khắc ấy cứu Liverpool khỏi một thất bại cay đắng. Họ đánh mất sự tập trung khi mải mê tìm bàn thắng, một sai lầm từng nhiều lần khiến đội bóng này trả giá trong mùa giải. Lần này, may mắn và nỗ lực cá nhân của Chiesa giúp họ thoát hiểm trong gang tấc.

Trận hòa 1-1 vẫn khiến Liverpool thất vọng trong cuộc đua nhóm đầu, nhưng việc không thua Sunderland, và sống sót nhờ pha cứu thua của chính tiền đạo, là lời cảnh báo rõ ràng cho HLV Arne Slot về những lỗ hổng cố hữu trong cách vận hành đội bóng.

Hà Trang

Liverpool Wilson Isidor Ibrahima Konate Alisson Federico Chiesa Sunderland

    Đọc tiếp

    Hoeness chi trich Slot vi de Wirtz lu mo hinh anh

    Hoeness chỉ trích Slot vì để Wirtz lu mờ

    10:29 2/12/2025 10:29 2/12/2025

    0

    Florian Wirtz chưa đáp ứng kỳ vọng trong màu áo Liverpool, và Uli Hoeness cho rằng nguyên nhân đến từ chính môi trường mới của tiền vệ người Đức.

    Diaz khien Liverpool be mat hinh anh

    Díaz khiến Liverpool bẽ mặt

    20:00 1/12/2025 20:00 1/12/2025

    0

    Luis Diaz trở thành một trong những bản hợp đồng giá trị nhất của Bayern Munich mùa này, đồng thời cũng khiến nhiều CĐV Liverpool phải tiếc nuối.

    Wirtz qua den dui hinh anh

    Wirtz quá đen đủi

    29 phút trước 05:17 4/12/2025

    0

    Rạng sáng 4/12, Florian Wirtz sút tung lưới Sunderland trong trận hòa 1-1 của Liverpool nhưng bàn thắng lại tính là pha phản lưới của đối thủ.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý