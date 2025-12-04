Wirtz quá đen đủi

Rạng sáng 4/12, Florian Wirtz sút tung lưới Sunderland trong trận hòa 1-1 của Liverpool nhưng bàn thắng lại tính là pha phản lưới của đối thủ.

Phút 81, Florian Wirtz đi bóng trong vòng vây của hàng loại hậu vệ Sunderland, trước khi tung cú sút quyết đoán, hạ thủ môn đối thủ. Khán đài Anfield bùng nổ khi chứng kiến tiền vệ người Đức giải cơn khát bàn thắng sau 14 vòng tại Ngoại hạng Anh.

Dù vậy, ban tổ chức (BTC) Premier League tước đi niềm vui của ngôi sao trị giá 125 triệu euro, khi thông báo đó là pha phản lưới của Nordi Mukiele. Theo đó, Wirtz vẫn chưa có đóng góp cho Liverpool tại Ngoại hạng Anh, khi mùa giải đã trôi qua được gần một nửa chặng đường.

BTC không công nhận bàn thắng cho Wirtz.

Bàn thắng hụt của Wirtz giúp Liverpool giành lại 1 điểm trên sân nhà trước tân binh Sunderland. Trước đó, Virgil Van Dijk có đường chuyền lỗi, tạo cơ hội cho cầu thủ người Morocco, Chemsdine Talbi tung cú sút xa hiểm hóc, đánh bại Alisson Becker.

Vào thời điểm khó khăn, hy vọng đặt lên vai Alexander Isak nhưng chân sút trị giá 140 triệu euro lại có ngày thi đấu mờ nhạt. Cựu sao Newcastle không có nổi một cú sút trúng đích trong suốt 90 phút và bị Flashscore chấm 6,1 điểm, thấp nhất trên sân.

1-1 là tỷ số chung cuộc. Sunderland duy trì thành tích tốt trước Liverpool khi chỉ thua 1 trong 4 lần gần nhất chạm trán đối thủ vùng Merseyside. Kết quả này khiến cả "Mèo đen" và "Lữ đoàn đỏ" giậm chân ở ngoài top 4 với lần lượt 23 và 22 điểm.